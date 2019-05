«El 15% de los chicos no va clases porque no tiene zapatillas», dice cooperadora

Fue una semana difícil, conocimos que hay 10.000 concordienses que no pueden pagar la luz, que hay 50 cortes por día del suministro eléctrico, estuvimos con 400 mujeres que tratan de canjear ropas por alimentos en el trueque y cerramos la semana con los 10 despidos de la ex Masisa. Ahora nos enteramos que de 700 alumnos de la escuela Felipe Gardel más de un 15 por ciento de la matricula no concurre a clases porque no tiene zapatillas.

Andrea Coronel es la presidenta de la cooperadora de la Escuela N° 51 Felipe Gardel de la ciudad de Concordia, nos cuenta que a la comunidad educativa los moviliza realizar una campaña solidaria ante la triste situación de ver a los niños descalzos.

«Lamentablemente, en estos tiempos se ven las falencias y la necesidad que tienen las familias, hay chicos que no concurren a la escuela porque no tienen zapatillas, antes esto no se veía y ahora la escuela se hace cargo de saber por qué los chicos no concurren a clases y cuando se empieza a indagar nos enteramos de las realidades de lo que les pasa a las familias, lamentablemente esto está en aumento, hay muchísimos chicos que no asisten«, relató.

La asociación cooperadora tomó la iniciativa y junto a otras escuelas están organizando una campaña solidaria que consiste en juntar zapatillas para que ningún chico más falte a la escuela, nos dice Andrea.

El fenómeno comenzó a principios de año y fueron varios los padres que no pudieron comprarle a sus hijos la indumentaria escolar, «había padres que no los mandaban porque no tenían guardapolvos, pero ahora en los barrios alejados de la escuela están optando por no enviarlos porque no tienen zapatillas, otros no pueden pagar el colectivo todos los días, la mayoría son zafreros, trabajadores de la fruta, de la madera, de los aserraderos que no tienen trabajo porque estas actividades están paradas y no los convocan y, además, son trabajos temporarios, la Asignación Universal no les alcanza para nada, por eso entre las maestras y la cooperadora nos juntamos para conseguir calzado y ropa porque dicen que el invierno va a ser muy duro», detalló.