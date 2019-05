Alberto: «El primer Gobierno de Cristina fue el más progresista de la historia»

El precandidato presidencial Alberto Fernández aseguró hoy que el primer gobierno de Cristina Kirchner «fue el más progresista de la historia» en términos de avance en derechos civiles.

«Es impresionante lo que hizo Cristina en esos años. Ese Gobierno fue el más progresista de la historia», sostuvo el postulante, quien destacó las sanciones del matrimonio igualitario, identidad de género, muerte digna y voto juvenil.

El ex jefe de Gabinete aclaró que sus cuestionamientos, los cuales ratificó, se concentraron más en el segundo mandato de la ex jefa de Estado, y en particular sobre decisiones económicas que consideraba desacertadas como el llamado «cepo» cambiario.

En una entrevista con A24, Fernández también sostuvo su crítica sobre el Memorando de Entendimiento con Irán y la reforma de «democratización» de la Justicia que se impulsó en el segundo período de Gobierno de Cristina Kirchner.