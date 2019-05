El gobierno sostiene que «el paro cuesta 40.000 millones de pesos»

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sostuvo que el paro nacional que se lleva adelante durante la presente jornada «cuesta 40 mil millones de pesos», refiriéndose al monto que se pierde de producir el país durante la huelga.

A su vez, calificó la medida como «inoportuna» y consideró que «el principal costo que tiene es que está frustrando las expectativas de mucha gente que está pensando en su trabajo».

«Muchos sindicalistas están pensando más en la carrera electoral, están usando este paro como una forma de plataforma política, y utilizan a los trabajadores como rehenes en ese sentido», analizó el ministro.

Respecto de la situación de los trabajadores, consideró que al no poder movilizarse, «están perdiendo el día, están perdiendo el presentismo y en muchos casos les descuentan de las vacaciones. También pensamos en la frustración que genera en aquellos pequeños comercios que hoy no pueden abrir o no tienen la movilidad para ir».