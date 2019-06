Despidieron a 6 empleados de la Municipalidad de Colón: denuncian persecución y aprietes

Para finalizar, De Souza comentó: “Los dirigentes levantan las banderas de no a la violencia, no al maltrato, pero demuestran todo lo contrario. Estamos cansados y la gente de Colón sabe que este es un problema general a nivel ciudad porque si esto se judicializa no va a estar esta gestión para hacerle frente, le deja un problema a la próxima gestión.

“Tenemos la obligación de reunirnos con el intendente que ha sido electo, para charlar del sistema de contratos y reorganizarlo. Hoy vemos que se jubila gente y no se está pasando a otros a planta y vamos perdiendo. Nos llama la atención que la caja de jubilaciones no haga fuerzas como para que los empleados de planta se agranden, porque eso los beneficiaría”, aseguró De Souza.

Además, el secretario general de ATE disparó contra el gobierno provincial: “También hacemos responsable al gobernador, él esta notificado y sabe lo que está pasando en Colón y no ha movido un dedo. Él había hecho un compromiso a nivel provincial por el que no iba a haber despidos en toda la línea oficialista y ahora nos encontramos con esta situación en la que ellos llevan adelante políticas de despidos y es una vergüenza la persecución que están haciendo con los trabajadores”, expresó.

La palabra de una empleada despedida

Una de las mujeres afectadas, expresó: “Nosotros no nos debemos a una gestión. Somos empleados pagos por los impuestos de la gente y no respondemos a nadie con intereses particulares” y afirmó: “No queremos ser más rehenes del que está de turno. Siempre hay un malestar interno en la vida de un municipal, con todos los controles que hacen y con las peleas que generan entre empleados. La municipalidad no es de quien está de turno, nadie es dueño de quienes trabajamos”.

El aviso de despido que recibieron los empleados

“Siempre estuvieron dándonos advertencias acerca de lo que teníamos que hacer. El jueves estuvieron mandándome mensajes para que fuera a una caravana, y no fui porque no soy partidaria de nadie, yo voy a laburar, no quiero estas cosas y así me fue”, concluyó la empleada despedida.