Urtubey dijo que el gobierno le ofreció la vicepresidencia antes que a Pichetto

El gobernador salteño y candidato a vice junto a Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, reveló que «funcionarios del Gobierno» le ofrecieron ser el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, pero que lo rechazó, antes de que aceptara ocupar ese puesto el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.

«El Presidente (Macri) no, pero funcionarios de su Gobierno y gente cercana sí. Pero yo estoy convencido de que podemos construir fuera de una dialéctica Macri o Cristina (Kirchner).

Estoy convencido y voy a trabajar en eso», sostuvo el precandidato a vicepresidente de Consenso Federal 2030.

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente justicialista explicó: «Hemos privilegiado el cuidado de la coherencia y la palabra de salir de la grieta porque la mitad de los argentinos están hartos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner por igual».

Al explicar su decisión de respaldar a Lavagna, el norteño remarcó que «era necesario deponer ambiciones personales» de cara a los comicios de octubre.

«La política se va a ordenar por oferta política, no por decisión de los dirigentes», sostuvo el gobernador salteño.

Y agregó: «Yo creo que la gente tiene una opinión y en función de eso se va ordenando. He privilegiado mi palabra y la coherencia y voy a ir por ese lugar».

Lavagna estuvo en Mar del Plata mientras definen su candidato en Buenos Aires

Tras la confirmación de la coalición Consenso Federal 2030, el ex ministro de Economía viajó hoy a Mar del Plata y se reunió con dirigentes locales, en momentos en que analizan quién representará al espacio en la provincia de Buenos Aires.

Por estas horas, el frente no tiene un candidato a gobernador en el principal distrito electoral del país, aunque está entre las posibilidades que sea la diputada nacional Graciela Camaño.

«Creamos un consenso importante con Juan Manuel Urtubey. Nos mantenemos estrictamente en lo que hemos sido desde el principio, una línea del medio que trata de evitar la polarización y que les ofrece a los argentinos algo distinto», enfatizó Lavagna.

«Muchos ciudadanos me dicen ´yo no quiero votar entre lo malo y lo peor o entre lo peor y lo malo´. Trabajamos en darles una alternativa», expresó el ex ministro.