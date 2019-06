Contrataciones ficticias: Mena quedó en libertad

El juez Elvio Garzón rechazó el pedido de los fiscales para que se le imponga a Hugo Mena una prisión preventiva por 30 días en la Unidad Penal y dispuso su inmediata libertad en horas de la noche del domingo.

No obstante, le impuso algunas restricciones: deberá fijar domicilio en Paraná -ya lo hizo-, no podrá tener contacto y mucho menos perturbar a testigos de la causa, tendrá que presentarse todas las semanas ante los fiscales y no podrá ausentarse de la ciudad sin autorización.

«En toda esta cadena, y de acuerdo al hecho que se le imputa, Mena es el eslabón más pequeño«, enfatizó el magistrado en el final de un domingo agitado en tribunales.

El nuevo episodio en los contratos ficticios

El miércoles 19 de junio, cuando el abogado Milton Urrutia se presentó en el Ministerio Público Fiscal con una caja de cartón repleta de papeles y un escrito diciendo que esa documentación, que le había llegado en forma anónima a su domicilio, podría ser relevante para la causa en la que se investiga los contratos ficticios en la Legislatura entrerriana, un desfalco que los investigadores estiman en 1.235 millones de pesos.