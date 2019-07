El gobierno nacional niega que haya una «epidemia» de gripe A

El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, negó hoy que haya una epidemia de Gripe A, mientras admitió que «el virus está circulando», aunque «menos que el año pasado».

El funcionario afirmó que el virus H1N1 «está circulando como circula habitualmente en esta época del año», pero alertó sobre «cierto relajamiento» en la vacunación de dos grupos de riesgo, como «los mayores de 65 años y los chiquitos menores de dos».

«De Gripe A no podemos hablar de epidemia. No hay alerta», aseveró Rubinstein en declaraciones a FM Metro, al tiempo que sostuvo que no se registran faltantes de vacunas.

El titular de la cartera sanitaria también indicó que se sigue haciendo hincapié tanto en la vacunación de los grupos de riesgo, como en el lavado de las manos con agua y jabón para evitar la propagación de la Gripe A.

En las últimas horas, la actriz Inés Estévez expresó en su cuenta de la red social Twitter que tanto ella como sus hijas contrajeron la enfermedad causada por el virus y manifestó su enojo porque no se difunde que «hay una epidemia».