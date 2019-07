Bullrich: «El video falso fue hecho en Paraná, pero nunca di nombre»

«El video estaba ralentizado, le habían puesto una voz totalmente deformada con el objeto de que parezca drogada, alcoholizada o habiendo ingerido pastillas que impedían el habla», manifestó Bullrich.

«Tiene como intención de golpear la credibilidad de mi persona, al Presidente, a la gestión. Tenemos una línea de trazabilidad, la persona que lo publicó vive en Paraná, esa persona y su familia están ligadas a una causa de narcotráfico«, añadió.

El falso video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp, fue subido a redes el 3 de julio a las 20:52 por el usuario Negro Nasif bajo el título «Tiembla el crimen organizado» y solo en Facebook tuvo más de un millón de reproducciones.

Video:Liliana Morato: «Salieron a escracharme y tendrán que pedirme disculpas»

Liliana Morato, una paranaense que trabaja en la municipalidad, se consideró sindicada como autora del video por lo que dijo en la víspera : «No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no sé manejar los celulares, no se editar un video».