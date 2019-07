En Viale, escuelas no asisten a los actos patrios por no contar con seguro y ART

El pasado martes 9 de Julio, en el acto en conmemoración de la Independencia que celebró la localidad de Viale, solo asistieron alumnos de la escuela Técnica. La directora del establecimiento comentó que «los chicos están cubiertos por el seguro correspondiente, por eso estamos presentes. Además nos informamos con nuestros superiores y nos dijeron que no había ningún problema».

A principio de esta semana se generó una polémica con relación a la presencia o no de los chicos de las escuelas en los actos patrios debido a una carta que enviaron desde la Escuela Normal al intendente Uriel Brupbacher.

En el escrito del Equipo Directivo de la Escuela Normal Superior Victorino Viale, dirigido hacia el jefe comunal, le informaban que «considerando que los actos en conmemoración a fechas patrias organizados desde la Municipalidad son realizados en días feriados o inhábiles, momento en el cual los miembros de la comunidad educativa no cuentan con cobertura de Seguro Escolar para los estudiantes y A.R.T. para personal docente y no docente, según nos lo han manifestado nuestras autoridades superiores, no podremos asistir y acompañar como lo hemos venido haciendo hasta el momento».

«Entendemos que conmemorar las fechas patrias es de significativa importancia para que no se adormezca el espíritu de aquellas ilustres personas que forjaron las raíces de nuestra querida Argentina», dice otra parte de la misiva. Al tiempo que lamentan la situación y dan cuenta que «mientras desde nuestra superioridad nos señalen que el riesgo de cualquier tipo de eventualidad accidental recaerá sobre el rector de la institución, no podremos asistir y formar parte de manera física de los festejos, pero sí de forma Institucional con nuestras salutaciones».