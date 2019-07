Unas 2500 personas disfrutaron del Camión Viajero Infantil

Cultura Encendida recorre el territorio entrerriano con el Camión Viajero Infantil en estas vacaciones de invierno. Las actividades culturales son diversas y gratuitas, con el objetivo de federalizar la cultura.

El Camión Viajero Infantil del programa Cultura Encendida es un vehículo itinerante que recorre las ciudades entrerrianas llevando diferentes propuestas artísticas para los más pequeños y sus familias. Ofrece también un espacio para los artistas locales en el escenario y un encuentro para la comunidad.

Niños de Gilbert, Santa Anita, Ubajay, Villa Clara y General Campos disfrutaron de las actividades culturales gratuitas en el escenario móvil infantil que llegó a las plazas y centros recreativos de dichas ciudades. La producción fue realizada con articulación y trabajo colectivo de la Secretaría de Turismo y Cultura junto a una innumerable cantidad de municipios.

Las actividades con los más pequeños en General Campos

El pasado viernes el vehículo itinerante arribó a la ciudad de General Campos, departamento San Salvador. El polideportivo se vio colmado de niñas y niños. La tarde se desarrolló con la proyección de la película Natacha, espacios de juego creativos, de lectura, amasado con plastilina, pintura en témpera y lápices y deportes.

La Biblioteca Ser Protagonista dispuso un rincón de lectura y juegos de rompecabezas aportando así, su trabajo para el evento.

En el escenario Manso y Patota, Ezequiel Caridad y Paula Righelato integrantes de la Compañía Teastral de Paraná, dieron vida a las aventuras de dos payasos con el espectáculo Suite Criolla. “En el espectáculo los payasos se encuentran en situaciones disparatadas de humor y amor. Hacemos juegos participativos con el público, acrobacias y burbujas. Con el acordeón tocamos en vivo y cantamos esas canciones que seguramente los grandes van a reconocer. Es un espectáculo apuntado hacia los chicos pero también con un guiño hacia los grandes”, remarcó Caridad.

Una vez avanzada la tarde los chicos fueron invitados a compartir un chocolate caliente con bollos que dieron el cierre a la jornada.

Artistas entrerrianos protagonistas de la programación del Camión Viajero

En la localidad de Villa Clara, visitada el jueves 11, se pudo disfrutar del estreno de un espectáculo infantil de la compañía Desde el Pie de Chajarí, que incluyó arte circense, humor y burbujas gigantes. Marcos Retamozo y Tatiana Rivoira fueron los responsables de divertir al público. “Apuntamos siempre hacia un teatro popular y entrerriano” resaltó Retamozo.

En el escenario infantil que se montó en Ubajay se presentó la compañía de títeres Cuesta Arriba, de la ciudad de San José. El show fue brindado por Analía Koreikis quien realizó narraciones orales con títeres de mesa y manipulación a la vista. “Estoy súper contenta de estar participando con el Camión Viajero. Me gusta mucho que pase por los pueblos, sobre todos por pueblos chicos que no tienen la posibilidad muy seguido de ver espectáculos, por eso me siento muy contenta”, remarcó la narradora.

Por su parte, en la ciudad de Gilbert, subieron a escena los artistas de la compañía Cosifango Circo, de la ciudad de Colón.

En Gilbert

La intendenta de Gilbert, Alicia Sosa, estuvo participando en la jornada que tuvo lugar el lunes 8 de julio, observando el desarrollo del evento y compartiendo con los vecinos. Sobre la experiencia vivida en su ciudad destacó “para nosotros es todo una novedad, hay muchos chicos e inclusive han venido de la vecina localidad de Urdinarrain y están muy contentos. Estamos muy felices con estas actividades que nos brinda el gobierno de Entre Ríos”, manifestó la funcionaria agradecida.

La programación del Camión Viajero Infantil se extenderá hasta el 20 de julio. La siguiente parada será el sábado 13 de Julio en San Salvador, el domingo 14 de Julio en Nueva Escocia y el lunes 15 de Julio en Federación. Se recorrerán también las ciudades de San José de Feliciano, Alcaraz, Sauce de Luna, Tabossi y Strobel.