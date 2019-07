Preparan el cuarto concurso del pollo al disco en San José

Un año más, la municipalidad de la ciudad de San José desde el área de turismo, organiza el concurso del pollo al disco y el gran pollo al disco, que por cuarto año consecutivo será a beneficio del Hogar de Ancianos La Inmaculada.

A partir de las 11 de la mañana del domingo 21 de julio comenzará la actividad en el predio multieventos de San José, donde también habrá feria de expositores, tablado artístico, cantina y un espacio para almorzar en el lugar. La entrada será libre y gratuita.

Los interesados en participar del concurso, tanto de San José como de la zona, pueden consultar las bases en la oficina de turismo o en las redes sociales. La coordinadora de turismo, Bibiana Oradini, encabezó una rueda de prensa en el Hogar de Ancianos “La Inmaculada” junto a representantes de la comisión directiva, el chef que hará el gran arroz con pollo y los ganadores de la edición 2018 del concurso.

Juana Larrosa, ganadora del concurso el año pasado junto a Miguel Sampallo, contó: “nosotros el año pasado ganamos con una receta de pollo al yatay, eso nos trae, además de alegría de participar y colaborar con algo que es muy lindo para esta institución, fortalece lo del pollo al disco”

Juana pidió además: “que se animen, es hermoso, si les gusta cocinar, cuando se reúnen quien no hace algo al disco y el pollo es lo primordial”.

Por su parte Miguel Sampallo afirmó: “Cuando empezó el concurso no me animaba a participar o no encontraba con quien, como dijo Juanita invitamos al común de la gente, aquellos que cocinan o los talleres, las peñas que generalmente lo hacemos los varones”.

Preparación a beneficio

Este año el desafío será mayor, ya que se duplicaron las porciones para beneficio del hogar, estará a cargo del Chef Manuel Aguirre. “Este año vamos por más, hicimos 600 porciones el año pasado ahora haremos el doble, con las mismas ganas, cocineros de la zona se sumarán para ayudar” comentó.

También agregó: “Se anexarán discos más grandes aportados por Insa, se hará por separado el arroz en dos planchas grandes, y el pollo en tres discos”.

Las tarjetas para colaborar con el hogar adquiriendo porciones de arroz con pollo valen $100, y pueden adquirirse en el mismo hogar o en la oficina de turismo de San José.

Todos los ingredientes, desde el pollo hasta el arroz, fueron donados por las empresas Noelma SA, Arroz Don Marcos de San Salvador y Arroz Los Dos Hermanos de Concordia.