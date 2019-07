La Gira Teatral continúa recorriendo la provincia con funciones gratuitas

La Gira Teatral se propuso poner en circulación obras y elencos entrerrianos con el objetivo de brindar acceso al teatro y federalizar la cultura. Ya se desarrollaron 23 funciones gratuitas en diferentes ciudades de la provincia y la programación continua.

La Gira Teatral es una de las líneas de gestión del programa Cultura Encendida especialmente producida para las Vacaciones de Invierno. Es un proyecto de circulación de obras seleccionadas, en su gran mayoría, en el último Encuentro Entrerriano de Teatro que se realizó en Concepción del Uruguay en mayo de 2019.

En esta iniciativa confluyen los trabajos de actores, dramaturgos, directores y técnicos entrerrianos. Este ciclo recupera la calidad artística del Encuentro Entrerriano de Teatro y la acerca a las familias entrerrianas.

Solo primer fin de semana de la Gira, se recorrieron 12 ciudades y desarrollaron 14 funciones. Las presentaciones ya suman 23 con importantes repercusiones. La programación de la Gira se extiende hasta el domingo 21 de julio.

Experiencia de los espectadores

El grupo paranaense Metamorfosis recorrió las ciudades de San Salvador, Chajarí y Federación. Mientras que el elenco de Queereme Así, conformado por Juan Capurro, Mercedes Wendler y Julián Dayub visitó las localidades de San Salvador, Chajarí y Nogoyá.

En la platea las opiniones y sentires del público fueron muy positivos en el caso de ambas obras, con diferentes temáticas y propuestas estéticas. Las puestas lograron llegar a fibras íntimas, causando conmoción, preguntas y reflexiones en la platea. El teatro cumplió con dejar a las personas pensando y sintiendo.

Así lo dejan ver las opiniones de los asistentes. “Soy Marcela, de la ciudad de Federación, anoche con mis hijos acompañamos la propuesta de Cultura Encendida y fuimos a ver Un Eco. Me pareció un excelente trabajo teatral, movilizador, una magnífica puesta en escena, muy prolija, técnica, que embellece a la composición actoral. El entramado que sostiene la historia es claro, emocionante, y provoca pensamientos que nos hace poner en tensión las estructuras, políticas y sociales. Mi hijo mayor, apenas finalizó la función me dijo «me encantó». Mi otro hijo en algunos fragmentos de la obra, me decía, «eso es cuando los militares hicieron el Golpe, nos dejaron sin derechos y lo tapaban con el mundial». Agradecemos enormemente tener estas posibilidades de acceso al arte en nuestra ciudad”.

Luciana y Candela, dos chicas jóvenes de Chajarí, pusieron en relieve cómo a partir del teatro se introducen en la sociedad discusiones sobre derechos, la diversidad, la disidencia y los mandatos. Las chicas comentaron sobre la función de Queereme Así, “muy linda la obra, muy lindos los actores. Queremos verla otra vez. Adoramos que haya habido un montón de gente cajetilla viendo la obra y que se hayan ido con un montón de preguntas”.

Mientras que Juan reafirmó “la obra sale de los moldes tradicionales del teatro, me reí mucho y disfruté el impresionante trabajo de les chiques”.

Niños y niñas disfrutaron también de la Gira

El elenco de Mequetrefes Rodando integrado por actores y actrices paranaenses realizó funciones en Concordia y San Salvador.

Los niños y las niñas son expertos críticos de teatro y sin dudas un público muy exigente. Por ello, los actores deben siempre entregar lo mejor para contentarlos y cautivarlos. Esa fue la experiencia de los Mequetrefes que con sus cajas rodantes y musicales crearon un mundo mágico para los pequeños. Entre sus disparatadas aventuras también intercambiaron con los chicos nociones para una nueva educación vial.

“Muy linda y divertida la obra; es para aprender sobre la educación vial”, dijo Ángeles de seis años; mientras que su madre agregó: “Siempre tenemos que usar el cinturón, nunca conducir cuando usamos el teléfono, mirar a ambos lados, respetar el semáforo y muchas cosas más”.

“La verdad una hermosa obra, muy recomendable. Me reí desde principio al fin. Vine con mis hijas, mis sobrina y mi hermana” dijo Silvia sobre la función de Mequetrefes en la Casa del Bicentenario de San Salvador.

Producciones entrerrianas en Gira

Andrés Gauna y Gisela Brassat son los actores de Concordia que dan vida a Finito y Panambí en un espectáculo que integra rutinas circenses, swing, globoflexia, magia y humor. Su primera presentación fue realizada en la plaza Independencia de San José de Feliciano; la segunda en la casa Municipal de la Cultura de Federal y en el skatepark de la ciudad de Villaguay.

“El público nos hizo llegar su agradecimiento con respecto a la posibilidad de tener libre acceso a espectáculos con estas características en momentos tan difíciles para nuestra sociedad. Destacamos el compromiso asumido por cada Dirección de Cultura de las ciudades que visitamos en cuanto a la organización, gestión, difusión y atención hacia nosotros, para lograr excelentes resultados. De nuestra parte valoramos muchísimo la posibilidad que nos dio la Secretaría de Turismo y Cultura de llegar con nuestro trabajo a diferentes ciudades de la provincia”, manifestaron los artistas.

También participan de la Gira los elencos de las obras Guía Semanal de Ideas (Gualeguay); El Cruce (Paraná); Pánfilos (Paraná); Verduras Imaginarias (Gualeguaychú); El Circo de Finito y Panambí (Concordia); Buñuelo de Peluca (Colón) y Terapia, tres sesiones y un diagnóstico (Paraná).

Programación completa

JUEVES 18

Paranacito

16 Hs | Mequetrefes Rodando | de Verónica Spahn, Leandro Bogado, Jimena González y Carlos Vicentín (Paraná).

Salón de la Escuela Secundaria N° 2 Islas del Ibicuy

Villa Clara

15:00 Hs | Buñuelo de Peluca | de Compañía Cosifango (Colón)

Salón Baron Hirsch

VIERNES 19

Villa Elisa

18 Hs | Mequetrefes Rodando | de Verónica Spahn, Leandro Bogado, Jimena González y Carlos Vicentín (Paraná)

Sala La Fragua

Villaguay

16:00 Hs | Buñuelo de Peluca | de Compañía Cosifango (Colón)

Plaza 25 de Mayo

Rosario del Tala

20:30 Hs | Terapia | de Martín Giner (Paraná)

Sala del Teatro Municipal Mónica Pesse

SÁBADO 20

Federal

18:30 Hs | Buñuelo de Peluca | de Compañía Cosifango (Colón)

Sala del Centro Municipal de Cultura

DOMINGO 21

Gobernador Maciá

20:30 Hs | Terapia | de Martín Giner (Paraná)

Sala de Teatro Municipal Jorge Alasino

Actividades culturales inclusivas, diversas y gratuitas

El Programa Cultura Encendida se desarrolla desde la primera semana de julio hasta el 20. Las consultas sobre la grilla específica día por día pueden realizarse a la web de la Subsecretaría de Cultura ( http://cultura.entrerios.gov.ar), en las redes o solicitando folletería en calle Gardel 42 de la ciudad de Paraná.