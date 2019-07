Reforma laboral: Para Sica, hay que avanzar en los costos «extrasalariales»

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, sostuvo en Córdoba que se deberá avanzar en una reforma laboral que abarque la productividad y los costos «extrasalariales».

Sica fue el plato fuerte del encuentro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde fue recibido por el vicepresidente de la entidad, Lucas Olmedo.

El funcionario sostuvo que son necesarios los cambios laborales para combatir el empleo no registrado y para abarcar las nuevas demandas que surgen en la economía del conocimiento.

El ministro indicó que hay cuatro millones de personas con trabajos informales, «producto de la herencia del pasado». En tal sentido, insistió en que hay que avanzar en reformas y «discutir con todos» en un debate «que no tiene que darse con ideología».

«Si no modernizamos el marco laboral, el empleo informal se irá agravando», advirtió.