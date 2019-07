Son obras de electrificación para anclaje rural que se ubican en Las Masitas, departamento Diamante. Son administradas por la Cooperativa Quebracho e involucra un presupuesto de 1.677.502,78 pesos. Consiste en 600 metros de línea en media tensión (LMT), 7,62 kilovoltio (KV) y 1.326 metros de líneas en baja tensión (LBT). Al respecto, el secretario de Energía, Jorge González, sostuvo que “con obras como la de electrificación rural Las Masitas, el Estado otorga mayor calidad de vida a 28 familias de escasos recursos que viven de la pesca en Las Cuevas. El Gobierno devuelve en este tipo de obras de alto impacto social el dinero de todos”, remarcó. Junto a González, estuvieron el director de Desarrollo Eléctrico, Martin Campagnoni, la presidente de Junta en Gobierno de Las Cuevas, Susana Solís, y representantes de ENERSA “Esto es un trabajo en conjunto de la Secretaría de Energía, la Cooperativa El Quebracho, ENERSA, sumado a la gestión de la presidente de Junta, Susana Solis, y los legisladores departamentales”, precisó González. Detalló luego que “este trabajo es parte de una planificación a 10 años, una política de Estado. En conjunto estamos atendiendo una demanda de muchos años. A estas familias le colocamos en una primera instancia, cuando no llegaba la línea, paneles solares. Lluego llegamos con la línea de tensión e instalamos pilares sociales. Accedieron también a la tarifa social y hoy tienen acceso a la luz eléctrica. Estamos viendo cómo les ha cambiado la vida de manera radical. Ahora es el turno de llevar los paneles a otros lugares donde no llega el suministro energético para que el círculo virtuoso siga ampliándose”, adelantó. Por su parte, la presidente de Junta de Gobierno, Susana Solís, manifestó el agradecimiento en nombre de esas familias que viven mayoritariamente de la pesca a quienes la obra les ha cambiado la vida. “El impacto se ve reflejado en que todos ellos van a poder acceder a otros servicios, como bienes electrodomésticos. Hasta ahora no tenían esta posibilidad y hoy también pueden tener mejores condiciones de vida, por cuestiones de seguridad, con el alumbrado público”, dijo. Según el director de Desarrollo Eléctrico, Martin Campagnoni, la Secretaría de Energía entregó tiempo atrás 80 paneles fotovoltaicos correspondientes al programa PERMER para familias que viven en la zona de islas.