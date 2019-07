Juntó basura y hoy, su asado es furor en Buenos Aires: La historia de Oscar

Oscar Bopp nació en Lucas González, Entre Ríos. Desde chico trabajó para poder ayudar a su familia y no terminó la escuela primaria. Hizo hasta 3er grado y cuando creció supo que eso lo condicionaba, pero empezó a rebuscárselas hasta que logró su cometido: tener una parrilla.

Actualmente es el dueño de «Los Talas del Entrerriano», un restaurante parrilla que está ubicado en Av. Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas 1391, en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. El local es grande y siempre está lleno de turistas y lugareños que van a disfrutar de las promociones de carne asada. Ahora parece un lugar indiscutible, pero llegar hasta ahí no fue fácil.

Bopp, dueño de la parrilla, contó a Clarín: «Yo a los 7, 8 años ya trabajaba de peón, de boyerito, para trabjar en los tambos fui creciendo así».

«Fui comiendo asado cuando había, yo me críe pobre, gracias a Dios», aseguró el oriundo de Lucas Gonzáles y comentó: «Cuando hice la Colimba me fui para Entre Ríos y mi padre había fallecido, entonces yo me hice cargo de las 25 hectáreas en donde nos habíamos criado, pero eso era pan para hoy y hambre para mañana. Mejoré el tambo y todo, pero resulta que después no pagaban nada y me cansé».

El cansancio llevó a Oscar a tomar otro rumbo, así que decidió no solo dejar la ciudad, sino también la provincia. «Yo tenía 25 años, 3 pibes y me vine acá a Buenos Aires a trabajar en fábricas, pero resulta que no podía entrar en ninguna porque tengo hasta tercer grado, así que un día mi cuñada me dijo ‘ponele quinto’, le puse quinto y entré», explicó, sobre la búsqueda de futuro en otra provincia. «Entré en una textil de acá, de José León Suárez y ahí trabajaba 8 horas, pero era un descanso, yo estaba acostumbrado a trabajar en el campo», aseguró.