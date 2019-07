La adjudicación de ofertas de la Ronda 3 del programa RenovAr será la próxima semana

La Secretaría de Energía postergó hasta la semana próxima la adjudicación de ofertas de la Ronda 3-MiniRen del Programa RenovAr -que impulsa proyectos de pequeña escala-, cuyas propuestas económicas para desarrollar infraestructura de generación eléctrica por más de 320 MW de potencia se recibieron la semana pasada.

«A partir del corrimiento del cronograma inicial de Ronda 3 en la instancia de apertura de sobres B (ofertas económicas) se posterga en concordancia hasta la semana entrante la adjudicación de ofertas de Ronda 3-MiniRen», informó la Secretaría de Energía.

«Los resultados se conocerán de la misma manea que en las rondas anteriores: a través del Boletín Oficial», precisó.

El 16 de julio la Secretaría de Energía abrió las propuestas económicas por más de 320 Mw en la licitación de la Ronda 3-MiniRen del programa RenovAr que impulsa proyectos de pequeña escala, y se esperaba que la adjudicación de ofertas fuera definida este lunes 22 de julio, algo que se trasladó para la semana próxima.

Al abrir las propuestas económicas, se había logrado que todas las propuestas se ubicaran por debajo de los topes pautados en la licitación para cada tecnología: eólica (US$ 60 Mw/h), solar (US$ 60 Mw/h), biomasa (US$ 110 Mw/h), biogás (US$ 160 Mw/h), biogás de relleno sanitario (US$ 130 Mw/h) y minihidro (US$ 60 Mw/h).

De esta manera el precio mínimo ofertado para la generación eólica fue de US$ 52,50 por Mw/h y el máximo de US$ 59,98 Mw/h, mientras que para la generación fotovoltaica el piso se ubicó en US$ 55,90 Mw/h y el techo en los US$ 60 Mw/h, en coincidencia con el tope.

Las ofertas económicas se completaron con los proyectos de biomasa con un único precio de US$ 105,90 Mw/h para las únicas dos ofertas; biogas con un mínimo de US$ 152,5 Mw/h y un máximo de US$ 160 Mw/h; biogas de relleno sanitario de US$ 129,50 Mw/h para la única oferta; y mini hidro con piso de US$ 101,75 Mw/h y techo de US$ 105 Mw/h.

En el momento de la apertura de las propuestas económicas se conocieron los precios ofertados de 52 proyectos precalificados, de 56 que se presentaron, con la participación de 31 empresas de las cuales 23 participan por primera vez de una licitación para la generación de energía renovable.

Desde la Secretaría se destacaba que con la adjudicación de la Ronda 3, desde 2016 se habrán adjudicado aproximadamente 6.500 MW nuevos de fuentes de generación renovable.