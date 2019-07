Una obra de Gualeguaychú se presentará en agosto en la Casa del Bicentenario

El sábado 3 de agosto a las 21 horas se presentará en la Casa del Bicentenario de San José, con entrada gratuita, la obra «Lo que no decimos”. Esta propuesta de la ciudad de Gualeguachú obtuvo una mención a la mejor actuación en el Encuentro Provincial de Teatro. Es dirigida por Silvio del Valle e interpretada por los actores Gabriela urdangaray, Mariela Guimera y Mariu Trillo.

Sinopsis

La trama de la obra propone un marco escénico que entrelaza metáfora y símbolos que juegan a dibujar una historia. Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en nudos en la garganta, en insatisfacción, en tristeza. Lo que no decimos no se muere…nos mata.