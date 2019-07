Singapur: incautan 8800 kilos de marfil valuados en millones de dólares

Singapur confiscó un cargamento de casi 9 toneladas de marfil con valor de unos US$ 13 millones. También interceptó casi 12 toneladas de escamas de pangolín, un mamífero en peligro de extinción, en la carga ilícita.

Las autoridades habían confiscado el domingo 13,1 toneladas de escamas de pangolín, así como los colmillos de casi 300 elefantes africanos, almacenados en contenedores con destino a Vietnam. Las escamas de pangolín se valoraron en unos 35,7 millones de dólares, frente a los 12,9 millones de dólares de los colmillos.

Se cree que el pangolín es el mamífero más traficado del mundo. Sus escamas están hechas de queratina, y en algunos lugares se muelen para utilizarlas en medicina tradicional