Las claves del bono para el personal doméstico que se pagará en dos cuotas

El Ministerio de Producción y Trabajo confirmó las empleadas de casas particulares cobrarán un bono extraordinario no remunerativo de hasta $3000, que se pagará en dos cuotas de $1500 en octubre y diciembre. «Es para todas las trabajadoras y todos los trabajadores de casas particulares», apuntó el sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).

Para definir el monto del bono se estableció una segmentación que contempla la cantidad de horas semanales de trabajo. Así, el bono de $3000 será para aquellas personas con una jornada superior a las 16 horas semanales.

El personal que cumpla una jornada semanal de entre 12 y 16 horas recibirá un pago extraordinario de $1500, que se podrá pagar en dos cuotas de $750.

Por último, el bono será de $1000 para quienes trabajen menos de 12 horas, a pagarse en dos cuotas de $500.

Según se detalla en la web del sindicato, la primera cuota deberá abonarse durante octubre y la segunda, el 1º diciembre. «El pago puede ser en efectivo o de la manera en que se suele pagar el sueldo», explicaron, e insistieron en que la única variable para determinar el monto del beneficio es la cantidad de horas trabajadas, «sin importar las tareas que se realizan, la modalidad, ni la categoría».

El bono aplica en todo el país y es no remunerativo, lo que significa que no genera pago de aportes ni obra social, jubilación o ART. Tampoco se tiene en cuenta en el cálculo del aguinaldo o en una eventual liquidación final. Por otro lado, no se trata de un adelanto que pueda descontarse en aumentos futuros.

Las empleadas de casas particulares no habían sido alcanzadas por el bono de $5000 para los trabajadores del sector privado que el Gobierno oficializó, mediante el Boletín Oficial, el 26 de septiembre, y que también excluyó a empleados públicos y trabajadores del régimen de trabajo agrario.

El sindicato del sector sostuvo que el bono anunciado ayer fue «fruto de una ardua negociación con la parte empleadora», que adujo que no todos ellos son trabajadores dependientes por lo que «alrededor de un tercio» no fue beneficiado con el bono de $5000 que impulsó el Gobierno. Según detallaron, esa situación fue contemplada y por eso se acordó un monto «proporcional».

El Ministerio de Producción y Trabajo, por su parte, señaló en un comunicado oficial que la medida se definió en el marco de una audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Cabe recordar que la última recomposición salarial del sector fue del 30%, que se viene aplicando en tres tramos del 10% en junio, agosto y noviembre. Hoy, el sueldo básico del «personal para tareas generales» es $15.244,50 con retiro y $16.951,50 sin retiro, pero a partir del próximo mes deberá actualizarse con el último tramo de aumento.

