Se realizó la quema del Muñeco de No Me Olvides

La Asociación Síndrome de Down, No Me Olvides, en la tarde del viernes quemó su muñeco en el predio del Bajo Termas. Participaron diferentes instituciones de la ciudad como ADCADIS, Escuela “Rayo de Luz” y «El Solar Colón». Además asistieron establecimientos educativos como la Escuela Nº 43 «José Hernández» y estudiantes de la carrera de Educación Especial de la Escuela Normal Superior ROU.