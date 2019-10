Abran Paso: Lali llegó con LALIGERA y sin pelos en la lengua canta quién es

En palabras de Lali: «LALIGERA»: “es un single muy personal donde busco contarles a todos de dónde vengo y en qué universos crecí. Para quienes ya me conocen, es mi manera de, después de 3 discos, volver a mi lugar de inicio para comenzar un nuevo camino. Para los que no me conocían, es una carta de presentación. A nivel musical es una evolución total ya que mezclo beats y sonidos nuevos, la compuse en Los Ángeles con un grupo de trabajo increíble! Esta canción y su título proponen hablar de ir para adelante, de ser veloces, seguros, de poder ir más allá del lugar donde hayas nacido. Esta canción cuenta que la búsqueda de la identidad es importante para cumplir el sueño de ser una estrella (o por lo menos es importante para mí)».

LALIGERA se refiere a los que lo ven con una connotación negativa como a quien usa el concepto de «la ligera» para definir a “una chica rápida” en el mal sentido; lo que busco es ver conceptos errados y machistas que tenemos cuando nos referimos a mujeres y a varones con algunas palabras o adjetivos calificativos negativos y resignificarlos.

El videoclip fue dirigido por Orco; se realizó en dos extensas jornadas de grabación diferentes lugares de Parque Patricios barrio que la vio crecer. Además, el clip cuenta con la participación de parte de su familia y sus amigas y estrellas de televisión Gimena Accardi y Candela Vetrano.

A continuación mirá el video de LALIGERA: