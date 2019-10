Personal Policial de la Comisaría de Villa Elisa recuperó elementos sustraídos

Relacionado con una denuncia radicada días pasados en Comisaría Villa Elisa por Supuesto Delito de Robo, consistente en la sustracción de elementos varios y bebidas alcohólicas y gaseosas desde el interior de una cancha de fútbol 5 de dicha localidad; personal de dicha dependencia luego de tareas investigativas llevadas a cabo, logró dar con el supuesto autor del hecho, tratándose de una persona de sexo masculino, de 18 años de edad, domiciliado en Villa Elisa. Se logró dar con el domicilio exacto de esta persona, no así con ella, ya que por manifestaciones del padre, habría viajado a C. del Uruguay. A raíz de esto, la persona entrevistada informó a los uniformados que en la habitación de su hijo había elementos que no pertenecían al lugar y que a simple vista coincidían con los denunciados como sustraídos (pelotas, botines, latas de cerveza, fernet y gaseosas). Informado el Fiscal en Turno de Colón, dispuso el formal secuestro de los elementos hallados y que previo reconocimiento por parte del denunciante como también el cumplimiento de los pasos legales vigentes, se efectivice la entrega de estos efectos a su propietario. En relación al supuesto autor del hecho, inmediatamente de localizado que sea correctamente identificado en libertad, quedando supeditado a la causa en trámite.