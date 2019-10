Elecciones: Para Cresto lo importante fue el cambio de modelo en el país

A la hora de realizar una lectura de las elecciones, Cresto afirmó en declaraciones al programa “Buen día” (FM Litoral): “Perder una senaduría nacional es una derrota para el peronismo, pero lo importante para nosotros es que haya un cambio urgente de modelo en el país y ahora estamos en esa transición. Vamos a comenzar con la recuperación de la Argentina a partir del 11 de diciembre”.

El mandatario concordiense ratificó sus dichos en torno a que Juntos por el Cambio militó mucho más que el justicialismo en estas últimas elecciones y sostuvo: “Después de las PASO, salieron a caminar casa por casa. Agarraron el padrón para buscar a los que no habían ido a votar para invitarlos a participar. Ese trabajo nosotros no lo hicimos. Es la realidad. Yo hablo por Concordia, no sé en el resto de la provincia, pero salimos a militar el voto y en las PASO ganamos por 25 mil votos y por 17 mil las generales. Si hubiésemos consolidado el voto, hubiéramos ganado la provincia”, se lamentó.

En lo ocurrido “hay responsabilidad de todos, de arriba, del candidato a presidente (Alberto Fernández) hasta de nosotros, los referentes territoriales”, apuntó.

En esta campaña “trabajamos fuertemente para decirles a los concordienses que la elección a gobernador e intendente son secundarias y que la principal era esta. No hay posibilidad de desarrollar un municipio en un país que no se desarrolla”, acotó.

En referencia a las proyecciones que esta elección deja para el futuro político de la provincia, debido a que ya comenzaron las especulaciones en torno a la sucesión de Bordet en 2023, Cresto sentenció: “Falta mucho. Nadie se imaginaba que (el actual secretario General de la Gobernación, Edgardo) Kueider podía ser senador nacional ni que Alberto Fernández iba a ser presidente. En ese sentido, prefiero que nadie imagine que Enrique Cresto pueda llegar a ser gobernador”.

“La política es muy dinámica y a los que nos toca gobernar, sobre todo una ciudad como Concordia que tiene problemas estructurales de pobreza, desocupación y de industria, el primer objetivo es transformar la ciudad para poder empezar pensar en algo diferente como proyecto político”, acotó.

Por último, destacó la valoración que existe a nivel nacional de Gustavo Border por ser uno de los primeros “en lograr la unidad” del justicialismo y de los sectores populares.

Fuente (APFDigital)