Cortaron la electricidad a 200 familias «enganchadas a la luz» en Concordia

Personal de la Cooperativa Eléctrica de Concordia inició este miércoles, con el apoyo de personal policial, un operativo tendiente a regular el servicio que prestan. Fue en el asentamiento de La Bianca, en el sector comprendido por las calles La Rioja y cortada pública 2, donde unas 200 familias quedaron sin el servicio por estar «enganchadas a la luz».

«No podemos vivir sin luz. Nosotros queremos regularizar nuestra situación, hace seis años que vengo gestionando y me dicen que no hay línea pero para otros hay cableado; nosotros queremos pagar, hemos comprado los pilares pero no quieren habilitarnos. En nuestro caso, tenemos el título del terreno y de la casa pero no quieren darnos ese derecho», explicó a El Sol Juan, un vecino de la zona de calles La Rioja y Las Rosas.

Mónica, otra vecina, contó que tiene una hija de 10 años que necesita energía eléctrica por su condición de salud: «A mí no alcanzaron a cortarme la luz, tenía los papeles de que estoy en trámite, me tuvieron 15 días a las vueltas y me dicen que el transformador no tiene más capacidad para abastecer toda la zona, me dicen que tienen que esperar una ayuda de la municipalidad para conseguir otro transformador y de eso no tengo idea».

«No hay voluntad y son varios los vecinos con problemas. Mi hija tiene hiperinsulinismo, una enfermedad en el páncreas y no puede estar sin luz, es inhumano», expresó la mujer. Aseguraron, además, que cuando concurren a la Cooperativa Eléctrica no son bien recibidos.

Fuente Diario El Sol