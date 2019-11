Subieron las naftas alrededor de un 5%, tras el fin del congelamiento

“Este jueves termina el famoso Decreto 566 que congelaba los precios por 90 días, y ya se está hablando de que mañana mismo podría haber un aumento en los precios de alrededor de un 5 %. No obstante, las petroleras no han confirmado nada hasta el momento”, indicó Amado. Finalmente esta mañana se conocieron los nuevos valores.

El dirigente explicó que el precio de los combustibles tiene un atraso que alcanzaría los 15 puntos porcentuales debido a la variación del dólar y la inflación, “retraso que las petroleras seguramente querrán recuperar”. Por ello, se esperan, al menos dos aumentos, uno antes del fin de semana y otro cercano a fin de año.

“En lo que va del año hubo aumentos que sumados alcanzan el 24,51 %, contra una inflación que será del 45 o 50 por ciento. Esa diferencia es la que apuntan a recuperar las petroleras, mientras que el sector no puede seguir esperando una recomposición, porque nuestra comisión sale del valor de venta”, dijo.

No obstante, Amado no descartó que con el nuevo gobierno que asume el 10 de diciembre se pueda llegar a un nuevo acuerdo con las petroleras que intente que esa recomposición en los precios no impacte de modo directo en el bolsillo de los consumidores.

• El comportamiento de los consumidores

Respecto de los niveles de consumo en la provincia, Amado señaló que durante este año se registró un piso mínimo en junio-julio, mientras que en agosto presentó un leve repunte. No obstante, en septiembre, volvió a caer el consumo.

“Estamos esperando los números de octubre para ver si esa meseta sube o si siguen bajando los niveles de consumo”, comentó.

• Abastecimiento por cupo

En diálogo con esta Agencia, Amado señaló que el régimen de cupo que impusieron todas las petroleras hacer que las estaciones de servicio se queden sin combustible durante varias horas del día o sin alguno de sus productos.

“Las petroleras no quieren vender a pérdida, entonces asumieron un compromiso de abastecer un promedio entre lo que las estaciones vendieron el mes anterior y lo que vendieron el mismo mes del año pasado”, detalló.

Esta modalidad hace que en ciudades como Gualeguay o Paraná haya faltante de combustible ante cualquier evento que convoque más autos de lo normal. “Antes las petroleras se peleaban por ver cuál abastecía esa mayor demanda, y hoy no conseguimos que nos manden 10 litros más de nafta”, finalizó.

· Los precios

La nafta súper que costaba 52,59 pesos pasó a 55,24.

La nafta Infinia subió de 59,09 pesos a 62,04.

En tanto, el Infinia diesel que estaba a 57,54 pesos cuesta desde hoy 60,44.

Finalmente, el Diesel 500 pasó de 48,24 pesos a 50,69.

Fuente (APFDigital)