Explicaciones, gritos y un sentido abrazo a la Escuela Normal, tras el episodio en el que resultara herido un alumno

El episodio en el cual un nene de 8 años resultara herido en la cabeza mientras se encontraba en el recreo en la Escuela Normal ROU de la ciudad de Colón, reavivó el antiguo y siempre vigente reclamo para que sea demolido el edificio lindante (sobre calle San Martín) para iniciarse la construcción de un nuevo espacio.

Ayer a primera hora de la tarde, docentes, padres, alumnos, vecinos, medios de comunicación y funcionarios se dieron cita en la entrada al establecimiento. Estuvo presente Sebastián -afortunadamente recuperado- junto a su familia, cuya madre -Valeria- se mostró visiblemente emocionada.

Hubo explicaciones por parte de un secretario de Planeamiento de la Provincia y una dura confrontación de los padres, que no se quedaron callados escuchando palabras que sentían repetidas, porque lo prometido hace años no se ha concretado. De hecho, una mamá increpó a un funcionario con la tapa de El Entre Ríos del martes 7 de marzo de 2017, en la cual se reflejaba uno de los tantos reclamos de los vecinos, en esa oportunidad aprovechando la visita del gobernador para iniciar el ciclo lectivo e inaugurar el complejo educativo de barrio El Ombú.

Algunos padres plantearon enérgicamente que no se retomen las clases pues consideraban que no estaba garantizada la seguridad y que un hecho similar podía volver a ocurrir.

Los gritos continuaron durante varios minutos, hasta que autoridades de la escuela sugirieron que se realizara el abrazo programado y que luego continuara el diálogo de los adultos dentro de las instalaciones y sin la presencia de los niños.

Se dio paso al multitudinario abrazo acompañado de un aplauso cerrado, con la firme decisión de que el gobierno provincial solucione el problema antes de que haya que lamentar algo irremediable.

“Durante el recreo de las tres de la tarde una maestra nos avisó que un niño había sido herido con un objeto contundente tirado desde el techo del edificio. Tenía un corte muy profundo por el cual le dieron cuatro puntos y le hicieron una tomografía”, había contado sobre el episodio la directora Regina Torrano, en diálogo con El Entre Ríos.

“Son adolescentes que entran al edificio. Desde Arquitectura se comprometieron a cerrarlo; hoy lo hicieron con alambre y mañana van a sellar la escuela a través de unos puntos que le harán con una soldadora, pero eso no es solución; hay mucha cantidad de espacios para poder entrar”, agregó.

Finalmente -frente al pedido de algunos padres de que las clases se suspendan- la directora sostuvo: “El edificio que habitamos en calle Bolívar entre Ramírez y boulevard Sanguinetti es seguro, está en condiciones. El que hay que demoler es el otro y por el momento hay cercarlo para que no entre nadie”.

Antes de ofrecer sus explicaciones a la comunidad educativa, el Arq. Marcelo Richard, secretario ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicio y coordinador general de la Unidad Ejecutora de la Provincia; y la Arq. Betiana Rossier, Jefa Zonal, dialogaron con los medios de prensa.

“Estuvimos recorriendo no solo la escuela sino el edificio que está previsto demoler, verificando y chequeando la situación actual y el conflicto que se había producido.

Respecto a la demolición, el funcionario provincial dijo que “estamos previendo iniciar la obra durante el periodo de vacaciones para evitar que la demolición afecte al funcionamiento”.

“El gobernador se había comprometido con la comunidad educativa y así fue que llevamos adelante la licitación en el mes de junio, luego sufrimos una disminución de los recursos que recibe la provincia por coparticipación, y dentro del ministerio tuvimos que realizar un análisis de cómo seguíamos con toda la obra pública. El gobernador estableció prioridades para no paralizar ninguna obra, sino disminuir el ritmo de algunas y esperar para adjudicar varias de las que tenemos para iniciar.

“Estimamos que en las próximas semanas se estarían adjudicando la obra con un inicio en el mes de diciembre. Vamos a resolver esto e iniciar inmediatamente esta obra”, agregó.

Por su parte, la Arq. Rossier dijo que a primera hora de la mañana se cerraron los lugares por los que posiblemente haya ingresado esta persona al edificio. Aunque admitió que “permanentemente encuentran un lugar por donde entrar”.

“Fue algo grave que no debería haber ocurrido”

“Junto a la directora departamental de Escuelas solicitamos al jefe policial que vigile la zona hasta tanto se pueda comenzar con la obra”, expresó para finalizar.

Valeria Ojeda, mamá de Sebastián Vidal –el nene que resultara herido- dijo a El Entre Ríos que su hijo “está bien ahora gracias a Dios. Vinimos a acompañar a la escuela. Fue algo grave que no debería haber ocurrido. Le hicieron una sutura de cuatro puntos y una tomografía para quedarnos tranquilos y salió todo bien”.

Respecto a su opinión sobre la continuidad o interrupción de las clases, expresó: “A mi nene no lo voy a dejar acá mientras esto no esté medianamente solucionado. Para mí no tendría que entrar nadie al edificio abandonado, dejar un policía permanente, porque puede volver a pasar. Después, pedir la urgente demolición”, concluyó.