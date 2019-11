Prohibieron la venta de una marca de maca y de un aceite de coco

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de coco de origen indonesio, según el texto aparecido este martes en el Boletín Oficial.

A través de la Disposición 9256/2019, el organismo prohibió la comercialización del producto «Aceite de Coco, 100% Natural, Sabor Neutro», de origen Indonesia y «fraccionado por Naturalmente».

El producto no cumple con la normativa vigente, ya que «el rótulo no indica domicilio de la razón social y no consigna la información obligatoria de Identificación de origen del producto investigado».

Además, la Disposición 9257/2019, prohíbe la comercialización de una marca de maca, un tipo de tubérculo andino reconocido por sus propiedades energizantes y antidepresivas y que se suele adicionar a comidas y bebidas en forma de polvo.