Esfuerzo, emoción y lágrimas: Fue a rendir con su bebé y aprobó el final

Una profesora se conmovió por el esfuerzo y la reacción de una alumna que es mamá y fue a rendir un final en la Universidad en San Miguel de Tucumán.

«Él vino a rendir un final en la universidad, su mamá no tenía con quien dejarlo. Dibujamos. Cuando le dije a ella que estaba aprobada, empezó a llorar, me dijo ‘se me hace tan difícil’. Nos abrazamos. Sigo llorando», relató Silvia Mentz a través de Twitter.

Según describe el diario La Gaceta, Mentz es docente en la carrera de Administración en Salud, en la Universidad San Pablo-T. Debía tomarles examen a sus alumnos de primer año. Cuando entró al aula para comenzar la evaluación escrita, se encontró con la presencia del bebé de una estudiante.

«Una de mis alumnas, que es re buena onda y trabaja todo el día en un hospital, tiene un entorno complicado: es mamá y si no cuenta con el apoyo de su madre para cuidar al nene no puede estudiar», explicó la mujer.

Al ver a la profesora, la joven le explicó la situación y le pidió por favor que la dejara rendir con el bebé en el aula. Y Mentz no solo accedió sino que trató de entretener al niño para que no desconcentrara a los alumnos.