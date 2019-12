El peruano que logró descontaminar gran parte del lago Titicaca en sólo 15 días

Marino Morikawa es ingeniero ambiental y ha viajado por el mundo capacitando acerca del cuidado del medio ambiente. Nacido en Huaral, Perú quien en conjunto a su equipo de especialistas realizaron la limpieza de la laguna El Cascajo, descontaminando el hábitat natural con su conocimiento de la nanotecnología.

El científico se encontraba en el extranjero culminando sus estudios en una universidad de Japón, cuando recibió la llamada de su padre comunicándole que la laguna en donde pescaba durante su infancia se encontraba completamente contaminada y que sería cubierta para convertirse en campo de cultivo.

Mi papá no está conmigo porque está salvando el mundo

En ese instante Morikawa no lo pensó más y viajó a Perú para poner en práctica un trabajo de investigación a base de materiales artesanales logrando limpiar la zona afectada.

Cabe señalar que la purificación de esta laguna fue financiada gracias a un préstamo que Morikawa realizó particularmente, es decir, no existió financiamiento del proyecto.

“Muchos me han dicho que estoy loco por hacer este trabajo, con mi propio dinero y sin tener ayuda, pero no me importa porque seguiré haciendo esto. Además, mi hija a quien no veo tiene una manera de responder a quienes preguntan por mí: ‘Mi papá no está ahora conmigo porque está salvando el mundo’”, expresó el científico.

A pesar de haber recuperado la laguna de su infancia, Morikawa no se sentía satisfecho, el científico era consciente de que más lugares necesitaban purificarse por lo que, a finales del año 2011, presentó a la universidad japonesa de Tsukuba un proyecto para realizar monitoreos ambientales y así poder rescatar el lago Titicaca.

En setiembre del mismo año, el Ph. D. en Ingeniería Ambiental y su equipo iniciaron la limpieza con la finalidad de reducir, al menos, un 3% de la contaminación, y sólo hasta este año compartió los resultados, la descontaminación de dos kilómetros del Lago Titicaca y el reto de 15 playas donde colocan contenedores ecológicos.