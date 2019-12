Festejó graduarse disfrazado de «víctima de femicidio» y le sacaron el título

Tomas Vidal, un alumno de la universidad de Siglo 21 se recibió hace muy poco como licenciado en Comercio Internacional y no encontró mejor manera que disfrazarse de víctima de femicidio, es decir, que no encontró mejor forma que celebrar su título, burlándose de las mujeres que son asesinadas en contextos de violencia de género.

El joven se sacó fotos envuelto en plástico, con una soga en el cuello, un pañuelo verde identificado con el colectivo que reclama la legalización del aborto y la frase «La culpa no era mía», Vidal intentó simular que era una mujer muerta.