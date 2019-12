«Por pobre» no pudo ser abanderado y buscó una segunda oportunidad

De niño no pudo ser abanderado en su escuela «por ser pobre», pero buscó su segunda oportunidad. Martín Blanco, un correntino de 36 años y radicado en una aldea de Entre Ríos desde hace más de 15, está finalizando sus estudios secundarios en una escuela para adultos, y culminó el ciclo lectivo con el merecido reconocimiento de portar la enseña patria.

«Vengo de una familia pobre y en mi pueblo, pude terminar solo la primaria porque si quería seguir, tenía que ir a una técnica que quedaba lejos; mis padres no podían pagarme los pasajes, no tenían los recursos económicos para hacerlo», rememoró Martín a Elonce.

«Por ser pobre»

El hombre nació en la localidad correntina de San Miguel. Proveniente de una familia humilde, cuando era niño no pudo ser abanderado porque no tenía zapatillas para presentarse a los actos escolares. «Esa era su vida, con mucha pobreza y faltas, lo que no llevó a que no sea feliz, por lo contrario, su infancia fue lo más lindo, junto a sus hermanos», contó Sandra, su esposa.

«No tuve la oportunidad, por ser pobre», reconoció Martín en comunicación con nuestro medio.

«Él es protagonista de una historia de superación que a cualquiera le toca el corazón», había posteado su pareja en las redes.

«Cuando tuve la oportunidad de ser abanderado, no pude porque a la escuela iba descalzo; solo tenía unas ojotas y pantalón corto. En ese momento, yo tenía 11 años, y me dijeron que no podía presentarme así, que le diera la oportunidad a otro», recordó Blanco.

Luego de terminar sus estudios primarios, su madre no tenía para pagarle boleto y así poder asistir a una secundaria, entonces optó por que se lo lleve una pareja a Corrientes, donde iba a lograr lo que su familia no podía darle.

Empezar de cero

Así, el hombre buscó una segunda oportunidad. Arribó a Entre Ríos por trabajo y finalmente se radicó en Aldea Santa María, a 10 kilómetros de la localidad de Cerrito, donde formó una familia.

«Hace 15 años que estoy en Entre Ríos; vine a una maderera pero con el tiempo fue disminuyendo la actividad y en 2011 empecé a trabajar en el campo, como peón tambero», contó a Elonce.

Con el impulso de su esposa, quien es profesora de Educación Física, Blanco se inscribió para terminar sus estudios en la escuela de adultos Nº24 «13 de Mayo» de Cerrito.

«Cuando empecé a terminar el secundario, le dije a la profesora de Matemáticas que no me acordaba de nada, ni de cómo sumar y restar; empecé de cero», recordó.

Orgullo y un mensaje para su hija

Este peón rural «con horarios ajustados y varios obstáculos que sortear», tuvo varios intentos de abonado de los estudios. «Me costaba mucho, pero el grupo de docentes y compañeros me apoyaron un montón, porque siempre nos damos fuerza los unos a los otros. Somos un grupo que no te dejan bajar los brazos», destacó.

Blanco cursa los estudios de 19.30 a 23.15hs y llega a su casa cerca de la medianoche, para, al día siguiente, comenzar sus trabajos en el tambo, a las 3.30 de la madrugada.

«Por eso, cuando crean que no pueden con todo acuérdense de él. Es mi mayor orgullo, ejemplo para muchos y más para quién le sigue sus pasos, nuestra hija», valoró su esposa.

«Me falta un año para terminar, y es un orgullo todo esto. No me había dado cuenta hasta que pasó y el mensaje es para mi hija, para que trate de superarse a sí misma», resaltó Blanco.

Fuente (Elonce)