Estudiante agredido por rugbiers: «Me golpearon por violentos, nada más»

Juan Cruz Mussi Amado -de 24 años, estudiante de Abogacía- reveló que aún sufre en su cuerpo las dolencias del brutal ataque que sufrió a manos de Exequiel Chedid, Francisco Piatti y otros rugbiers, cuando se encontraban en un boliche en la provincia de Santiago del Estero, según una entrevista difundida por el diario El Liberal.

El joven manifestó que el primer incidente comenzó en el VIP del baile cuando Piatti lo golpeó en el estómago. «Cuando me golpea y me deja sin aire, me di vuelta y le dije: ¿qué te pasa pendejo? y me responde: ‘vos vas a ligar a la salida o algo así».

«Fue sin ninguna explicación de la agresión y con prepotencia. Comportamiento clásico del rugbista que te bardea para que después tenga motivos para pelear. Son unos soberbios, pero ante todo son unos cobardes que se manejan en manada para agredir, a mí me atacaron de violentos que son nada más», señaló.