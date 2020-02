Se encuentra abierta la inscripción a la 3ª Edición de la Pasantía en Dirección Orquestal

El Programa de Cultura del Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), tiene abierta la inscripción para la Edición 2020 del Programa de Pasantías Federales de perfeccionamiento en Dirección Orquestal.

El Programa es llevado adelante entre el CFI y la OSER dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia en un marco colaborativo, donde también participarán este año la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Camerata San Juan, Orquesta del Centro del Conocimiento (Misiones) y la Orquesta Académica Juvenil del Teatro del Libertador, Córdoba.

La postulación es gratuita y se realiza solicitando una planilla de inscripción y bases al correo electrónico a pasantiaorquesta@gmail.com. El cierre de inscripción se llevará a cabo el martes 25 de febrero.

Cabe destacar que se seleccionarán seis pasantes de todo el país, igual que el año anterior, quienes llevarán adelante sus pasantías entre marzo y diciembre del corriente año. En el repertorio a trabajar se incluyen las siguientes obras: G. Mahler: Sinfonía No. 1, G. Mahler: Sinfonía No. 5, L. V. Beethoven: Sinfonía No. 9 , Bela Bartok, Divertimento para cuerdas, J. Brahms, Requiem Alemán, y otras.

El comité de selección está integrado por Luis Gorelik, Eduardo Alonso Crespo y Gustavo Souto.

Informes:

Programa de Cultura

Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Tel.: (011) 4516-0367/8

http://cultura.cfi.org.ar

Más información en cultura.entrerios.gov.ar

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Secretaría de Turismo y Cultura

Gobierno de Entre Ríos

Dirección: 25 de Junio 39 – Paraná.

Teléfono: (54-0343) 4207992

Facebook: www.facebook.com/sinfonicadeentrerios