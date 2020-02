La edición 24° de la Fiesta del Inmigrante Alemán no tendrá elección de reina

En su lugar se elegirá un embajador o embajadora para que represente la fiesta al cabo de un año en los distintos eventos que acontezcan.

“En esta edición número 24 de la Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán no realizaremos el concurso tradicional de belleza, para adecuarnos y trabajar en consonancia con lo que se viene realizando en el resto de las fiestas nacionales y provinciales, decidimos desde nuestra comisión llegar un poco más allá, que no solo se premie la belleza si no se resalten los valores culturales de trabajo y compromiso para con la sociedad”, informó la comisión.

“Atendiendo a los cambios en nuestras practicas y costumbres queremos contribuir a la conformación de una sociedad justa y solidaria que dé al rol de la mujer la importancia que tiene para la concreción de una comunidad equitativa. A partir de esta edición se elegirá Embajadora o Embajador, para representar a nuestra Fiesta Provincial del Inmigrante Alemán”, adelantaron.

• Maratón aniversario de Aldea San Antonio

El próximo sábado 15 de febrero, con motivo de una nueva celebración del Aniversario de Aldea San Antonio se llevará a cabo la segunda edición de la clásica maratón aldeana.

A solo 10 días de la carrera ya se prevé la participación de más 400 personas para esta edición, en las que los corredores podrán competir en dos categorías: 5 kilómetros de forma participativa y 10 de manera profesional.

El lugar de concentración será el “Polideportivo Municipal Daniel Heindenreich”, a partir de las 19:00 horas.

Al corredor se le entregará un kit de carrera y al finalizar las competencias la premiación correspondiente.

Además, habrá bandas y shows en vivo, gastronomía, barra de tragos y mucho más.

La fecha límite de inscripción es el día lunes 10 de febrero.

Más información en Instagram y Facebook: @maratónaldeasanantonio

Fuente (APFDigital)