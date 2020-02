Reunión con personal de Sub Comisaria Liebig

Se reunieron, Secretario de Gobierno, Secretaría de Políticas Sociales, Concejales del Bloque Liebig Somos Todos junto al personal de Sub Comisaria Liebig. En la reunión se trataron distintos temas ,uno de ellos facilitar el número de teléfono de Guardia (0343-154060053) para la población,Crear Central de Monitoreo, informar que las denuncias se pueden realizar en la Sub Comisaría de Liebig, gestionar más agentes, gestionar el paso de Sub Comisaría a Comisaria entre otros .