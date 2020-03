Harán una misa en Luján bajo el lema: «Sí a las mujeres. Sí a la vida»

Bajo el lema «Sí a las mujeres, sí a la vida», la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina realizará la misa el domingo 8 de marzo, a las 11, en la Basílica de Luján, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria para la cual se invitó «a todos los obispos» fue realizada por el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea; el vicepresidente primero, arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, cardenal Mario Poli; el vice segundo, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Carlos Malfa.

En la Basílica de Luján además de pedir «por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural», la Iglesia emitirá ante los fieles su primera reacción tras el anuncio de Alberto Fernández en la inauguración de sesiones ordinarias sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo «que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar».

Ojea sostuvo que la misa del próximo 8 de marzo es «para defender la vida y defender a nuestras mujeres». Y detalló: «La defensa de la vida todas las etapas de su desarrollo, en todo su camino. Sería traicionar el mensaje evangélico si solamente defendemos la vida en el instante de su concepción primera».

«Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y ante muchas palabras del Papa dirigidas a la defensa de la dignidad de la mujer, hablando de la violencia enorme que se ejerce muchísimas veces sobre las mujeres a través de un falso machismo, un falso autoritarismo; nos ha parecido una excelente oportunidad para hacer esta convocatoria a todos los hermanos de la Patria, para defender la vida y defender a nuestras mujeres», dijo Ojea.

«La Iglesia quiere ser clara en lo que significa su servicio a la vida, su pensamiento con respecto a la vida», declaró con respecto la discusión parlamentaria que se llevará a cabo en torno al tema. «Comunicacionalmente se ha unido el tema de la defensa de la vida al tema de atentar contra los derechos de la mujer. La mujer es dueña de usar su propio cuerpo, así se nos dice constantemente a través de muchos medios. Esto no es así. Nosotros defendemos toda vida y cada vida, los derechos de todos y de cada uno», consideró.

Para Ojea «proponer este tema de entrada es proponer un tema que abre grietas». Días atrás aclaró que «desde la Iglesia haremos todo lo posible para que la expresión de nuestras opiniones no favorezca la descalificación de quienes piensen lo contrario». Desde el Gobierno, el canciller Felipe Solá había dicho que la Iglesia no podía «tener actitudes antidemocráticas en el tema del aborto». El anuncio de Fernández de este domingo, y la convocatoria a la misa dentro de una semana vislumbra una relación tensa entre el Ejecutivo y la cúpula eclesiástica argentina. Sin embargo, el Presidente considera que el proyecto de interrupción volutantaria del embarazo no implica un agravio al Papa Francisco.