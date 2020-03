En Concordia, kiosqueros piden extender horario para vender bebidas alcohólicas

Kiosqueros de Concordia elevaron este lunes un pedido al presidente municipal Alfredo Francolini, como también a integrantes del Concejo Deliberante, solicitado una extensión horaria para la venta de bebidas alcohólicas en la localidad.

Los comerciantes quieren discutir el régimen de sanciones que se les imponen por las faltas encontradas en los locales. Además denunciaron que en Concordia «hay más controles en la venta de alcohol que los que se deberían realizar a los narcotraficantes», según da cuenta diario El Sol.

En este sentido, Eduardo Montoreano, haciendo las veces de vocero de los kiosqueros que piden la extensión del horario, dijo que «como representante de todos los kiosqueros de la ciudad, me parece que están muy estrictos, el intendente no puede presionarnos de esta manera porque la gente tiene derecho a comprar alcohol y las 10 de la noche es un horario que la gente empieza a salir un fin de semana, creo que tipo 12:30 hs, o la 01.00 de la mañana sería un horario ideal«, aseguró y aclaró que «a los menores no se les está vendiendo en ningún lado».

«Yo creo que le gente es libre y dueña de lo que quiere tomar en su vida, porque si le vendemos alcohol a una persona que está en un auto, el responsable es el automovilista, no el kiosquero», aclaró y agregó que «el responsable de última es el municipio de no saber que esa persona tiene alcohol en sangre».

Del mismo modo el kiosquero puntualizó que «le estamos pidiendo diálogo a Francolini, pero creo que todo está en manos de varios concejales y no lo van a poder cajonear» y reseñó que «hicimos una carta y la elevamos así que creo que no la van a poder cajonear».

A modo de denuncia, el comerciante espetó que «nos cobran multas muy grandes cuando nos clausuran, porque estamos hablando de $120.000. Y por poner un cartel de publicidad de cerveza nos cobran una multa de $26.000, y yo pregunto ¿quién no tiene una publicidad de cerveza? Hasta en los partido de fútbol hay publicidad de cerveza, por eso consideramos que es muy ridículo lo que están haciendo porque de noche parecemos delincuentes porque se nos instala un auto por más de media hora frente a nuestros negocios para ver si vendemos alcohol«.

Finalmente Montoreano se despachó diciendo que «la municipalidad es persecuta y ni a los narcotraficantes le hacen el control que nos hacen a nosotros» y aseguró que, «en Concordia también se consumen drogas y están controlando más el alcohol y no se dan cuenta de que la droga es más peligrosa que el alcohol», aunque reconoció que «los dos hacen daño».