Coronavirus: El Gobierno amplió la lista de países de riesgo a Brasil y Chile

El Poder Ejecutivo decidió hoy ampliar la lista de las zonas de riesgo por circulación de coronavirus e incluir a Brasil y Chile, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.

Así se publicó en la página oficial del Gobierno argentino este lunes por la tarde, y ahora los dos estados vecinos se suman a China, Corea del Sur, Japón, Irán, todos los países de Europa y Estados Unidos.

De esta forma, los viajeros que hayan regresado de Brasil y Chile deberán cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días que estableció el Gobierno.

Además, se suspenderán los vuelos a esos destinos, como sucedió con el resto de los países de la lista de riesgo.

Según dispone el decreto de cuarentena obligatoria, quienes regresen al país desde los lugares con circulación de coronavirus deben cumplir el aislamiento.

En caso de haber ingresado a la Argentina en los últimos días, se deberá cumplir con la cuarentena hasta llegar a los 14 días, más allá de que en principio no la hubiera realizado por no estar incluidos en la disposición. (El Once)