Se aguarda el anuncio de prórroga de cuarentena: Las opciones que analizan

Dan por hecho que, entre hoy y mañana, Alberto Fernández extenderá el aislamiento social obligatorio. En el gobierno nacional se estudiaba la decisión de mantener la medida hasta el 30 de abril. Falta definir cómo se comunicará la prórroga.

Una posibilidad sería a través de dos anuncios escalonados, primero hasta el 13 de abril y cumplida esa fecha, otro decreto que la prolongue hasta fin de mes.

La segunda posibilidad sería anunciar de una solo vez una prórroga que abarque todo abril.

Según el diario Ámbito Financiero, el Presidente manifiesta su preocupación por la falta de conciencia de la sociedad sobre la gravedad de la pandemia. Por eso ordenó extremar el operativo cerrojo para controlar el tránsito vehicular, incluída con confiscación de automóviles, y la detención de todos aquellos que violen el aislamiento social obligatorio. El comité de epidemiólogos que asesora al Presidente estima que la curva de contagios recién empieza a despegar y que mayo será el mes crítico en esta batalla contra el virus.

A la urgencia sanitaria, la pandemia agrega el crack económico generado a partir del parate en seco de la actividad. El Presidente también busca una salida para morigerar los efectos del aislamiento social obligatorio. Una posibilidad que se analiza en despachos oficiales es exceptuar a las provincias que no tengan casos registrados. Fue un pedido de los gobernadores en la reunión que mantuvieron con el mandatario de la Rosada un día antes del anuncio del aislamiento obligatorio. Por ahora hay seis que no han detectado casos de coronavirus -lo que no significa que no haya infectados-: Catamarca, Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones y San Juan. El esquema es de difícil implementación ya que la cadena productiva depende de insumos y fuerza humana también de otras jurisdicciones. En paralelo, el Ministerio de Educación de la Nación se prepara para modificar que el calendario escolar, si las condiciones sanitarias lo permiten, se extienda a las vacaciones de invierno.