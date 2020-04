¿Qué pasará con las cuotas de los colegios privados?

Una de las principales inquietudes de las familias que envían a sus hijos a colegios privados es qué pasará con las cuotas mientras dure la suspensión de clases. Los padres reclaman una rebaja por la discontinuidad del servicio educativo presencial.

En esa línea, Trotta le informó a sus pares que mañana llevará adelante una reunión con las cámaras que representan a los colegios privados a nivel nacional: COORDIEP, CONSUDEC y CAIEP. El objetivo será discutir alternativas de reducción de las cuotas para las familias en medio de la interrupción de las clases presenciales.

«Vamos a escuchar al sector”, deslizaron cerca del ministro. El sector, hasta el momento, se mostró inflexible. Las cámaras coinciden en que, más allá de la falta de presencialidad, se sostiene el dictado de clases.

Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, que representa colegios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires e integra CAIEP, planteó: “No se va a abrir ninguna discusión. Las cuotas están girando y se está esperando la cobranza con la regularidad de siempre porque las clases en las escuelas continúan por medios digitales. La continuidad pedagógica se sostiene y, por lo tanto, no está prevista ninguna modificación”.

El dirigente advirtió que solo se podría barajar descuento de los servicios que no son educativos, como el comedor, que sería descontado proporcionalmente de acuerdo a los días que no fue utilizado. “Todo lo demás se mantiene. Porque los docentes siguen cobrando su sueldo y los no docentes, como el personal administrativo que sigue liquidando sueldos o el de maestranza que mantiene la higiene de los establecimientos, siguen trabajando”, agregó.