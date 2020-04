Desde el Municipio informamos que mañana el Banco Entre Ríos abrirá para atender sólo trámites de Anses

En el interior de las oficinas se permitirán hasta tres personas y se contemplarán los siguientes trámites:

👉 Jubilados y pensionados nacionales que no estén bancarizados (que no tengan tarjeta de débito para cobrar sus haberes)

👉 Asignaciones familiares y fondo de desempleo para quien no tenga tarjeta de débito

👉 Habilitaciones de tarjetas de débito que ya fueron entregadas a jubilados y necesitan activarse, en dicho caso concurrir con la tarjeta