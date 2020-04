“Estamos tratando de que más allá de los conocimientos los docentes lleguen a la parte humana”, dijo el director de Escuelas de Colón

En el contexto de un ciclo lectivo absolutamente diferente a todos, el Director Departamental de Escuelas de Colón, Prof. Eduardo Paredes, recibió a El Entre Ríos. Mientras aguarda la normalización de las clases, el funcionario se encuentra enfocado en la ampliación y remodelación del antiguo edificio en que funciona la dirección.

-¿Cómo se está desarrollando en el departamento este ciclo lectivo tan especial?

-Estamos trabajando con la modalidad dispuesta por el Consejo General de Educación, que es el acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación en base al programa Seguimos Educando, con un programa provincial propio que se llama Contenidos en Casa. Obviamente la modalidad es virtual, o sea no presencial, pero se va adaptando a las realidades de los establecimientos educativos, los recursos económicos y los niveles de conectividad. Tenemos un departamento bastante amplio, con escuelas rurales con un solo directivo y docente.

-¿Cómo hacen para acercar los contenidos a esos establecimientos o a las casas de los alumnos?

-El ámbito rural, al tener pocos alumnos, fue lo primero que se organizó. El docente alcanzó a distribuir el material para los primeros 15 o 20 días. Una vez cumplido esa etapa, en la mayoría de los casos la conectividad era por whatsapp, llegamos con la primera serie de cuadernillos del programa Seguimos Educando que los repartimos entre el Jueves Santo y el lunes posterior en todo el departamento.

-¿Esto es para qué niveles y modalidades?

-Vienen distintos cuadernillos. Para Nivel Inicial divididos por edades, para los distintos grados de primaria, el Ciclo Básico y el Ciclo Orientado. Después hay uno que se llama Recreo, que no tiene una afectación específica sino que es variado. En la mañana de este miércoles recibimos 9.350 ejemplares; antes habíamos recibido casi 6 mil en dos entregas.

-¿Qué pasa con la modalidad Jóvenes y Adultos?

-En Primaria y Secundaria nos manejamos con los mismos cuadernillos.

-¿Los Terciarios?

-No están contemplados en este programa. Trabajan de manera autónoma de acuerdo a los lineamientos del gobierno provincial del que dependen.

-¿Cómo lo está manejando la Modalidad de Educación Especial?

-Es la modalidad más compleja para la recepción de archivos. Contenidos en Casa tiene material dedicado a Especial. Que dependan de la DDE, tenemos la Escuela 29 en Villa Elisa, la Escuela 30 en San José y un centro en Ubajay.

-¿Está contemplada dentro del programa la forma de evaluación?

-No. Era algo que en una primera instancia se dejó para ver cuánto tiempo iba a pasar con esto. Ahora que sabemos que la vuelta a las aulas se va a demorar más, no estamos hablando en esta etapa de una evaluación de contenidos y de tipo numérica, será de cómo sobrellevaron los chicos las cosas con esta modalidad virtual. Estamos trabajando con los supervisores y directivos para que una vez que volvamos al aula los docentes no se encuentren con que tienen que evaluar todos los contenidos en el momento, sino que será una evaluación paulatina que se integrará con las actividades que van a hacer. Habrá que rever los contenidos que se están enviando, ya que cada chico los han trabajando de manera diferente de acuerdo a sus posibilidades y las de sus padres.

-¿Se sabe cuándo se volverá a las aulas?

-Son todas suposiciones. Ahora está el rumor de que las provincias podrían tomar decisiones autónomas en caso de aislarse cerrando sus fronteras como es el caso de Entre Ríos, donde hace varios días que no hay casos nuevos.

El Ministro de Educación de la Nación está hablando de que sería después de las vacaciones de julio. En algún momento se habló de adelantarlas, pero son todas conjeturas.

-¿Está la posibilidad de que los alumnos pierdan este año escolar?

-No. El Ministro de Educación de la Nación ya dijo que eso no va a ocurrir. Están adecuando los calendarios escolares modificándolos en función de que los chicos no pierdan el año y se está trabajando mucho en función de los últimos años de Primaria y Secundaria, para que sean prioritarios al volver a las aulas.

-¿Es posible que el Ciclo Lectivo se extienda al verano?

-No sé, dependerá del proceso evaluatorio. Hay que tener en cuenta que los docentes están trabajando y mucho; no todos, obviamente, como pasa en las escuelas mismas.

También estamos tratando de llegar a los docentes para que en esta etapa, más allá de los conocimientos también lleguen a la parte humana. Hay que tener en cuenta que esta no es una situación anormal solo porque no están en el aula, están en sus casas, limitados de espacio, con situaciones de las más variadas.

-¿Cómo están funcionando los comedores escolares?

-Muy bien. Tenemos 30 comedores en el departamento Colón. La necesidad hace que la cantidad de viandas se esté incrementando; hace 8 días teníamos un promedio de 480 y ahora tenemos casi 600. Se entregan menos viandas de lo que habitualmente el comedor da, porque los adultos deben inscribirse e ir a buscarlas, pero esos chicos van a los comedores municipales.

Los comedores escolares dependen del Ministerio de Desarrollo Social, desde el Consejo General de Educación se ceden las instalaciones. Trabajamos en conjunto.

-El intendente de Colón había presentado un reclamo al gobernador por los empleados municipales que cumplían funciones en establecimientos educativos, representándole un costo en medio de la Emergencia Económica. En su visita a la ciudad, Gustavo Bordet dijo desconocer el tema. Luego la mayoría de esos empleados fueron trasladados a dependencias municipales ¿Cómo es esta situación?

-Esta es una modalidad que comenzó hace aproximadamente 16 o 17 años, de hecho quien trabajaba en la Escuela 56 hacía 16 años y medio que estaba en el mismo lugar, contratada por la municipalidad. Teníamos ocho personas en esa condición, de las cuales quedó una sola en la oficina de la Dirección Departamental; esa señora fue contratada por el municipio hace 12 años para que venga a cumplir funciones acá. De las otras siete, una trabajaba también en Departamental, tres en la Escuela Secundaria 15 de barrio El Ombú, una en la Escuela 4, una en la Escuela Secundaria 13 y otra en la Escuela 56. La prioridad está en atender la demanda de la Escuela 15 porque ahora tienen un solo ordenanza para dos turnos, en una escuela inmensa que tiene alrededor de 260 alumnos.

-Desde el Ejecutivo Municipal dicen que no les corresponde, sino que debería hacerse cargo la Provincia.

-La postura es entendible en función de que esos empleados podrían estar en otro lado. Pero esto tiene otra mirada y es que el municipio de Colón no le está pagando a un ordenanza para que vaya a trabajar a Ubajay, sino en escuelas de acá, como le paga a funcionarios que son de otras ciudades y trabajan acá.

Esta cuestión de salud va a desorganizar aun más esto porque nosotros ya le estábamos buscando la vuelta de cómo hacer para mover un ordenanza de una escuela a otra y conseguir un suplente sin que esto genere una nueva vacante en el Estado Provincial, que es lo que se está cuidando ahora.

-¿En qué instancia quedó la obra de demolición y construcción del nuevo edificio de la Escuela Normal?

-La demolición se hizo casi en su totalidad, falta la quita de escombros para dar inicio a la obra. Los 540 días de obra previstos eran para la concreción completa, la demolición era para mediados de abril pero la hicieron más rápido para que no haya ruido cuando los chicos estuvieran en las aulas.

En estos momentos hay obras menores en la Escuela Paso donde están haciendo el cielorraso de las galerías y en la Escuela 85. También hay un proceso licitatorio para los jardines de El Brillante y finalización de obra, estamos más o menos en un 97 por ciento, de la Unidad Educativa de Nivel Inicial de Villa Elisa.

Hay obras paradas: la Escuela 54 y las salas de Jardín de la Escuela 84 que era un proyecto de Nación.