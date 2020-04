Los médicos de Santa Fe llaman a un paro por 72 horas en medio de la pandemia

En medio de la cuarentena por coronavirus, los profesionales nucleados en el Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Santa Fe decidieron realizar un paro selectivo de actividades en todos los subsectores desde la 0 horas del jueves 30 de abril hasta el 2 de mayo, inclusive.

La medida se plantea luego que se confirmara que el refuerzo salarial de $5.000 por la pandemia de coronavirus sólo será abonado a los profesionales que se desempeñan en instituciones con áreas de internación, pero no será percibido por los médicos que cumplen su labor en consultorios que no pertenecen a los efectores que no cuentan con sectores para atender a personas internadas.

«Esta resolución, que establece que sólo los primeros percibirán los $ 5.000 que otorga el Ejecutivo Nacional según el DNU del Presidente de la Nación, es un acto de total inequidad y discriminación entre los propios trabajadores de la salud, omitiendo a los compañeros de atención primaria, médicos de 1° nivel de Pami y a todos los colegas que, teniendo contacto directo con el covid-19, desempeñan su actividad en establecimientos que no cuentan con internación», dijo Amra a través de un comunicado.

El gremio remarcó que «si esta decisión nacional es infausta y desacertada, más grave y llamativo es la actitud del Ministro de Salud provincial que en la resolución de adopción excluye taxativamente a estos trabajadores», señalan según publicó AiredeSantafe.

Según Amra, estas medidas «determinan de hecho una desafectación de estos trabajadores en la atención de los pacientes con covid-19 o sospechosos de tenerlo».

Esta medida incluye los días no hábiles debido a que estos profesionales son obligados a trabajar los feriados por la pandemia y que ahora no se les reconoce su labor.

«En respuesta a esta resolución nacional, que pretende cambiar el caballo a mitad del río en contra de sus propias máximas, Amra resolvió declarar el estado de alerta y movilización, convocando a un paro de actividades de los profesionales afectados, en todos los subsectores, por 72 hs desde la 0 hora del día jueves 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Esta medida incluye los días no hábiles debido a que estos profesionales son obligados a trabajar los feriados por la pandemia y que ahora no se les reconoce su labor», finaliza el sindicato.

Los trabajadores de la salud abocados a controlar la pandemia de coronavirus cobrarán un bono no remunerativo de $5.000 durante los próximos cuatro meses. La reglamentación del Decreto presidencial establece que los establecimientos de salud públicos y privados de todo el país deberán entregar declaraciones juradas con las nóminas completas de trabajadores, incluidos los precarizados como becarios, pasantes o residentes, y faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a verificar los datos. La asignación se pagará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El secretario de Amra, Néstor Rossi, se mostró sumamente molesto por la decisión del gobierno nacional y justificó las medidas anunciadas por el gremio. «Hacen una discriminación porque unos profesionales de la salud atienden una angina, que es muy importante, y los que atienden el covid», señaló y destacó que muchas veces, aquellos profesionales que atienden en dispensarios «son los primeros» que asisten a pacientes con sintomatología compatible con coronavirus.