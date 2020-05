«No hay argumento para que el Covid 19 habilite la excarcelación», dice un juez

En los últimos 30 días, hubo dos pedidos de excarcelación basándose en la pandemia de coronavirus, pero los dos fueron rechazados por la justicia de Gualeguay. El juez de Garantías Sebastián Elal debió intervenir en dos pedidos que no prosperaron. En un caso, por un acusado de abuso sexual; y en el otro, por violencia de género.

El primero, que se planteó en los primeros días de la cuarentena, se trató de una persona imputada de abuso sexual de su propia hija. El segundo, la imputación era violencia de género. En ninguno de los dos casos se aceptó el pedido de excarcelación.

Entre los fundamentos que Elal esgrimió para el rechazo, citó que «en el Código de Procedimientos están claros los mecanismos y las causas claras para otorgar la excarcelación o beneficios morigeratorios y el Covid-19 no ingresa en ninguno de los dos. Por supuesto que estamos ante una situación de pandemia excepcional pero eso por sí solo no amerita bajo ningún punto de vista la libertad de una persona, ni siquiera morigerada».

«No se trata de una situación que haya reformado el Código Procesal Penal. El Covid-19 es una situación excepcional pero de índole sanitaria», aseguró a LT38 de Gualeguay.

Elal remarcó que «cuando se la priva de la libertad a una persona durante el proceso, se resguardan dos cosas. El procedimiento en sí mismo, por eso se ejecuta la preventiva para que el imputado no presione a los testigos o a las víctimas hasta que llegue el juicio. La otra causa es que no se fugue. La existencia del Covid-19 no afecta nada de esto. Además, el riesgo sanitario está tanto adentro del penal como afuera, estamos todos en riesgo. El hacinamiento carcelario tampoco es un argumento que aumente el riesgo, porque en Gualeguay no hay actualmente casos. Y si ocurre algún caso hay que sacar al preso y aislar a los demás. Insisto, en mi opinión, no hay ningún argumento para que el Covid habilite la excarcelación o algún tipo de morigeración».