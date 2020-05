África: asesinan a 13 trabajadores de un parque nacional en la República Democrática del Congo

Brasil, Colombia, Indonesia, República Democrática del Congo y Bolivia hacen parte del listado de la infamia de la deforestación a nivel mundial. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), estos cinco países son los que registran la mayor pérdida de bosque en todo el planeta, un flagelo que está mermando a paso acelerado las zonas boscosas tropicales.

Los defensores del verde han sido amenazados y amedrentados por las mafias que gobiernan los territorios selváticos. Este año, los guardabosques de cinco áreas protegidas en Colombia recibieron el ultimátum de abandonar su lucha ambiental en zonas de altísima importancia ecosistémica en la Amazonia, como lo son Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis, La Paya y Puré.

El 24 de abril, en horas de la mañana, 13 trabajadores del Parque Nacional Virunga, ubicado en la República Democrática del Congo, fueron silenciados por las balas de un grupo armado, un listado que incluye a 12 guardabosques y un conductor. Otros tres rangers o guardabosques están gravemente heridos y uno permanece en estado crítico. Además, cuatro personas que no hacían parte del parque fueron asesinadas y dos están heridas.

Según las investigaciones preliminares del Parque Nacional Virunga, los trabajadores estaban regresando a su cuartel general cuando se encontraron con un vehículo civil que había sido atacado y que posteriormente sufrió una emboscada violenta y sostenida. “Podemos confirmar que los autores de este ataque fueron el grupo armado FDLR-FOCA (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda)”, informó el parque.

El nefasto ataque se presentó cerca del pueblo Rumangabo, en la Ruta Nacional 2 . “Todo indica que se trató de un ataque contra la población civil local. Los guardabosques de Virunga no fueron blanco del asalto, pero perdieron la vida respondiendo al ataque en defensa de la población local. Este es un día devastador para el parque nacional y las comunidades circundantes”.

En un comunicado, el parque afirma que todos los que perdieron la vida, con edades que oscilan entre los 23 y 40 años, dejan atrás familias, colegas, padres y amigos en duelo. “Los vigilantes del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza son agentes del Estado responsables de la aplicación de la ley de conservación de la naturaleza. No tienen estatus militar y sus acciones no están bajo la ley del conflicto. El Instituto no escatimará en esfuerzos para llevar ante la justicia a los autores de este vil ataque”.