El mundo registra concentración récord de dióxido de carbono a pesar del COVID-19

En las últimas semanas se han reportado mejoras localizadas en la calidad del aire de muchos lugares como consecuencia de las medidas de confinamiento para combatir la pandemia de coronavirus. Sin embargo, nadie debería pensar que esto es un indicio de que estamos superando la crisis climática. Nada más alejado de la realidad.

Datos recientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) muestran un aumento brusco en los niveles globales de dióxido de carbono (CO 2 ).

En abril de 2020, la concentración promedio de CO 2 en la atmósfera fue de 416,21 partes por millón (ppm), la más alta desde que comenzaron las mediciones en Hawái en 1958.

Además, registros de hielo indican que dichos niveles son los más altos de los últimos 800.000 años.

La Sala de Situación del Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reporta que desde marzo de 1958 las concentraciones de CO 2 han aumentado en más de 100 ppm.

El gráfico a continuación muestra la tendencia ascendente de las emisiones y refleja las fluctuaciones estacionales esperadas.