Intoxicación por monóxido de carbono: 46 casos en 2019 y 6 en lo que va del año, destacan en un alerta emitido desde Provincia

Se lo conoce como “el asesino invisible” y su inhalación genera cada año en la Argentina muertes que se podrían prevenir.

Hablamos del monóxido de carbono, el enemigo a vencer por su aparente inocencia y en el cual se concentran las campañas de prevención en cada temporada invernal.

La Dirección de Epidemiología de la Provincia de Entre Ríos emitió este lunes un alerta en el que indica que todos los años, entre los meses de otoño e invierno, se registran más de 2.000 consultas por casos de exposición a monóxido de carbono en los Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de la Argentina, muchos de ellos graves. Se estima en más de 200 las muertes anuales originadas en la inhalación de este gas venenoso en nuestro país, todas ellas prevenibles.

En nuestra provincia se registraron 46 casos en el año 2019 y 6 casos a la fecha.

El monóxido de carbono es un gas venenoso, sin color ni olor, no irritante y menos denso que el aire, se lo conoce como “el asesino invisible”. La intoxicación se produce al inhalarlo, y es difícil de diagnosticar porque da síntomas y signos confundibles con otras enfermedades. Puede dejar secuelas neurológicas.

Los más susceptibles son los niños, embarazadas, ancianos, personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia, y las mascotas.

Si hay poco oxígeno disponible, la cantidad y proporción de monóxido de carbono en el ambiente aumentan y pueden alcanzar niveles perjudiciales para la salud, por eso es fundamental la ventilación permanente de los ambientes.

Las fuentes de monóxido de carbono en el hogar son:

1. Calefones

2. Estufas (pantalla, tiro balanceado)

3. Salamandras, Hogares

4. Braseros

5. Cocinas

6. Caños de escape

7. Termotanques

8. Calderas

Posibles signos

Se debe sospechar intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas que están en un ambiente cerrado presentan al mismo tiempo algunos de los siguientes síntomas y/o signos: dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, palpitaciones, depresión del sensorio. Si se piensa que se está sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono, se debe salir a tomar aire fresco inmediatamente, abrir ventanas y puertas, apagar los artefactos de gas y llamar al servicio de emergencia. No permanecer en el domicilio. La atención médica debe ser inmediata. Antes de regresar a su domicilio, asegurarse de realizar la verificación de las instalaciones por un gasista matriculado para identificar y corregir los desperfectos de la fuente productora de su intoxicación.

Tratamiento y prevención

El tratamiento se basa en:

– Retirar a las personas afectadas del ambiente contaminado al aire fresco y trasladarlas al Establecimiento de Salud más cercano, aún cuando no haya pérdida de conocimiento.

– En el Hospital, administrar oxígeno a la mayor FIO2, con máscara con reservorio, si es posible.

– Realizar interconsulta con un Centro de Intoxicaciones para seguimiento del paciente.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son de denuncia obligatoria.

Todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables.

Prevención:

• Todos los artefactos domésticos que funcionen con combustible o gas (estufas, calefones, calderas, etc) deben ser instalados y revisados periódicamente por personal matriculado. Asegurar que estén libres las salidas al exterior.

• Las chimeneas del hogar y sus tirajes deben ser mantenidos y limpiados anualmente.

• Cuando esté encendida la calefacción, verificar que no esté impedido el ingreso de aire a la habitación.

• Si se utilizan braseros o estufas a kerosén, encenderlos y apagarlos en el exterior y retirarlos del ambiente antes de acostarse.

• No usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el hogar.

• No instalar calefones a gas dentro de los baños. Si ya se encuentran en esa ubicación, llamar a un gasista matriculado y reubicarlos.

• Los caños de escape de los autos deben ser inspeccionados regularmente para detectar defectos.

• No dejar encendidos los motores de los vehículos en sótanos o garajes cerrados.

• No dejar a los niños y a las mascotas dentro del auto cerrado con el motor encendido dentro del garaje.

• Si la llama de cualquier artefacto encendido no es de color azul, apagarlo y llamar al servicio técnico para que lo revise.

• Dejar siempre algún espacio abierto para que circule el aire.