Polémica obra en patrimonio colonense: funcionario anunció que “no había autorización para demoler los muros”

Siguen las repercusiones por la obra iniciada en la propiedad ubicada entre las calles Alberdi, Chacabuco, 3 de Febrero y Belgrano, declarada Patrimonio Histórico de la ciudad de Colón.

El Arq. Raúl Acuña –a cargo del área de Planificación Urbana de la Municipalidad- se refirió al tema en diálogo con la prensa. El profesional dejó en claro que “no había autorización para demoler los muros” y anunció el compromiso del propietario a llevar adelante su reconstrucción”.

“Hay un señor que quiere hacer su vivienda en ese terreno y presentó un borrador en obras privadas. Me invitaron a observar ese trabajo, era interesante y siempre –tanto por parte del profesional que los asistía como de la familia- la intención era no romper el espacio patrimonial de ese lugar histórico para los colonenses”, dijo para comenzar.

“El plano quedó en presentarse pero no se ha hecho, con lo cual toda esta idea no se puede realizar hasta que no esté aprobado definitivamente y que no se haya tramitado todo el proyecto requerido”.

“Lo único autorizado a hacerse en ese lugar era un retiro de tierra, lo que podríamos decir una limpieza del terreno. No estaba permitido tocar nada de la balaustrada. El conductor que estaba allí se adelantó a las tareas y hay imágenes rompiendo la balaustrada. Todo lo que los dueños se habían comprometido a no realizar, no sabemos por qué el conductor lo empezó a hacer”, agregó el funcionario.

“El propietario se presentó a la municipalidad, prometió hacer la presentación de planos normalmente, seguir los caminos que corresponden y retirar la tierra que estaba en el terraplén por calle Belgrano que se estaba derrumbando. A demoler los muros no estaba autorizado. Él lo reconoció, hizo su disculpa y se comprometió a la reconstrucción de ese viejo muro. Nosotros como técnicos sugerimos cómo hacer ese trabajo de mantenimiento del muro original con técnicas de restauración”, dijo además.

Para el Arq. Acuña: “La parte positiva de lo que sucedió el viernes es que la gente se siente identificada con el patrimonio de Colón, porque nosotros nos enteramos por llamados de amigos de lo que se estaba haciendo. La municipalidad actuó en consecuencia; mandó a inspectores a detener la obra y así se hizo. Esta movilización generó que los Colegios de Arquitectos e Ingenieros se comprometan a hacer un catálogo del patrimonio intangible; tampoco es congelar los espacios, que deben tener una dinámica, por eso nos había parecido interesante el anteproyecto que habían presentado de intervenir con arquitectura moderna en un contexto histórico”. Y recordó que “la ordenanza existe, pero no está reglamentada”.