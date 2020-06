San José, Liebig y Colón fueron declaradas zonas de circulación local, y todas vuelven a Fase 1

Así lo informó este mediodía el gobernador Gustavo Bordet, quien destacó al respecto que fue una decisión del COES para evitar que la región se transforme en zona de circulación activa del virus, definiendo a las tres ciudades como territorio “de transmisión local por conglomerado”

“Esto pasó porque se violó la cuarentena en Colón y demuestra que las medidas tomadas no son un capricho del Gobierno, sino para cuidar a la población. Por ello por la irresponsabilidad de unos pocos hoy muchos tienen en riesgo su fuente laboral”, sostuvo de modo categórico el Gobernador Bordet.

Acto seguido recordó: “Ayer hemos habilitado las reuniones familiares, no las sociales, ya que no son los mismo” dijo, y agregó: “Las sociales son de distintos grupos familiares donde se desconocen ciertos factores de riesgo, y esto es lo que ocurrió en Colón y debemos aprender de esto para que no se vuelva a producir en la provincia”, remarcó.

Fue allí que adelantó: “Hemos decidido que las ciudades de Colón, San José y Liebig vuelven a la fase 1”, y explicó de manera subsiguiente: “Esto implica que debemos tener una mayor responsabilidad de los vecinos y de la gente, y si bien estamos trabajando con todos nuestros equipos en el Departamento Colón tenemos 120 personas aisladas e intentaremos evitar que se llegue a la circulación activa, por lo que pedimos a la gente tomar conciencia para no llegar a una situación peor”, expresó.





Además remarcó que uno de los contagiados «tenía un gimansio abierto, y los gimansios no estan habilitados en la provincia» sostuvo, por lo que solicitó a los intendentes y a los vecinos «no tomar decisiones apresuradas».





Evitar contactos con zonas de circulación



Respecto a la situación de contagios, Bordet expresó: “Esto ocurrió en distintas ciudades de la provincia donde hubo contratos estrechos con personas que viajaron a Buenos Aires. y es en esto que quiero pedirles evitar el tomar contacto con personas que vienen de lugares de circulación viral”, destacó.



Acto seguido subrayó: “Tenemos circulación viral en AMBA donde hemos reforzado los pasos fronterizos para evitar contagios, pero esos controles no son suficientes porque puede ingresar alguien asintomático y cuando llega a la ciudad de origen producen contagio”,explicó.



“Esto es lo que paso en Chajarí, San Justo y Colón, lo que se agrava cuando se violan los protocoloso y se tienen reuniones sociales como sucedió en Colón donde en dos días tuvimos 11 casos”, concluyó Bordet.





Evolución



Por último el Gobernador recordó: “Hemos estado trabajando para ir normalizando las actividades productivas, económicas y recreativas decidiendo primero reactivar lo económico para preservar fuentes de trabajo y pequeños comerciantes, para cuidarlos, y así habilitamos industria y sector productivo estando hoy a pleno el 100 por ciento”.



Acto seguido indicó: “Luego las actividades de comercio y servicios que se encuentra habilitada al 90 por ciento, quedando algunas actividades que están vinculadas con aglomeración de personas que facilita la transmisibilidad”.



Además “continuamos con lo recreativo y tomamos criterios similares, permitiendo la salida del aislamiento para caminar, trotar, bicicletas y demás hasta llegar a deportes individuales desde este viernes”.



“Continuamos estudiando los pedidos de vecinos respecto a las actividades restantes y estamos estudiando los protocolos en base a esto, pero entendiendo que las acciones apresuradas pueden provocar rebrotes que obligan a volver atrás en las fases”, concluyó.

Fuente: APF Digital