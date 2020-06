La mayoría de los viajes al exterior se reprogramó para el 2021

La pandemia por el coronavirus sorprendió al mundo y afectó a todos los sectores. Entre ellos el de turismo. Vuelos cancelados y aeropuertos prácticamente cerrados, obligó a los viajeros a suspender o programar sus planes.

En diálogo con Adolfo Quiroga, de una agencia de viajes, dio cuenta que la mayoría de los viajes a otros países que estaban previstos para el primer semestre de este año ya fueron reprogramados y se comenzó a hacer lo propio con los previstos en el segundo semestre.

«Trabajamos caso por caso, priorizando resolverle la situación al pasajero», indicó para agregar que la mayoría de los viajes que fueron reprogramados son al exterior. Algunos casos para los meses de septiembre y octubre, pero la mayoría están llevándose al 2021. Aunque todo dependerá de las políticas de flexibilidad que ofrecen los proveedores.

Quiroga destacó que «muchas personas deciden reprogramar y no cancelar porque hay muchos que compraron el año pasado a un precio que hoy no lo conseguís, entonces esta posibilidad de la reprogramación es para salvaguardar el viaje que tenía organizado y no tener que poner dinero adicional».

Todos los destinos del exterior se pueden fijar a partir de septiembre, cuando ya estarían todas las fronteras del país abiertas.

Consultado sobre qué actitud han tomado los clientes ante la pandemia, Quiroga explicó que «al principio había más temor de lo que hay ahora, y hoy por hoy sienten las ganas de poder realizar ese viaje. Mucho dependerá de cómo transmitamos esa seguridad que se pueda realizar el viaje tranquilo porque es un viaje de esparcimiento, de descanso y no da para ir a pasarla mal y estar pensando si se contagian del virus o no». Elonce.com